Corendon 737-MAX8 ile uçacak 

HOLLANDA, Belçika, Almanya ve İskandinav ülkelerinden uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 2018 yazında programına eklediği ilave seferler ile Köln, Stuttgart ve Hannover’den Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na (GZP) uçuşlar düzenlemeye başlayacağını açıkladı. Corendon Airlines, Mayıs 2018 itibariyle GZP’ye her Çarşamba ve Cuma Köln’den, her Cuma Stuttgart ve Hannover’den seferler düzenleyecek.

‘REKLAM VE TANITIMA DESTEK OLUN'

Corendon Airlines Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, ek seferler ile ilgili olarak “GZP hem Alanya için, hem de tur operatörleri için çok önemli bir konumda. Biz de bu sebeple 4 Nisan 2012’de ilk kez GZP’ye uçmuş ve bu uçuş ile Gazipaşa Havalimanı’na ilk yolcu uçağını indiren firma olmuştuk. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun arzusu ile 2018 turizm sezonunda GZP’ye düzenlediğimiz uçuş sayısını arttırmaya karar verdik. Bu ek seferler ile Alanya’ya daha fazla Alman turist getirmeyi hedefliyoruz. Fakat bizim gibi havayollarının düzenleyeceği ek seferler tek başına yeterli olmayacaktır. Bizlere yerel otoriteler ve Gazipaşa Havalimanı işletmesinin yanı sıra tüm Alanyalı acente ve otel işletmecilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da reklam ve tanıtım çalışmalarında destek olması, bu uçuşları hem Alanya’da, hem Avrupa’da duyurması gerekir" şeklinde konuştu.

737 MAX8 İLE UÇACAK

Corendon Airlines, geçtiğimiz günlerde Mayıs 2018’de filosuna katacağını açıkladığı ve Türkiye’de ilk kez uçacak olan Boeing’in yeni gözdesi 737 Max 8’in de GZP için planlandığını açıkladı. Sky Interior kabin dizaynına sahip Boeing 737 MAX 8, LED ışıklandırmaları ve ferah kabin tasarımıyla yolculara benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatırken yüzde 20 daha az yakıt tüketiyor. 3.515 mil (5.656 km) menzil özelliği sayesinde MAX 8, Boeing 737 Next Generation serisine oranla daha uzun mesafelere ulaşabiliyor. Üstün yakıt tasarrufu özelliği ile karbon emisyonunu da azaltan yeni seri, rakiplerine oranla hem daha çevreci hem de günümüz tek koridorlu uçak modellerine göre yüzde 40 daha sessiz. MAX serisi ayrıca yeni aerodinamik tasarımıyla dikkat çekerken, yüksek teknoloji ürünü “wingletler” sayesinde yüzde 1,5 ekstra yakıt tasarrufu sağlıyor.