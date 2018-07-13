Çorbacı yeni kabine ve ekonomiyi yorumladı

"BİLİNDİĞİ üzere geçen gün Cumhurbaşkanı tarafından kabine açıklandı. Alanyamızda ve bu bölgemizde yaşayan 16 yıldır milletvekili olan ve ayrıca Dışişleri Bakanı olan Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tekrardan kabineye girdi. Kendisine yeni görevinde devam etmesini ve başarılı bir bakanlık yapmasını temenni ediyoruz.

'TURİZM BAKANINDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK'

Aynı zamanda Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy hem Antalyalı hem de turizmci bir bakanımız oldu. Kendisinin turizm konusuna çok önem verdiğini ve vereceğini düşünüyor, detaylı bir çalışma ile turizme büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Önceki turizm bakanlarımız maalesef 16 yıldır doğru düzgün bence başarılı olamadılar. Devamlı eleştirdik. Mehmet Bey’in biraz daha turizme katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Kendi mesleği de turizmci olduğu için beklentimiz büyük.

'DOLAR VE EURO ARTIŞI VERGİLERE YANSIYACAK'

Seçim bitti tüm siyasi partiler ve vatandaşlarda gündem değişti. Geçim derdine düştük. Vatandaşlarımız hali ortada, dolar ve euro artışı kabineden sonra artmaya başladı. Bunu kesinlikle gündeme getirmek zorundayız. Bu süreçte ekonomi nereye gidiyor ve vatandaşın ödediği vergi bu dolar, euro artışı yüzünden katlanacak. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. O yüzden bu vatandaşların borçlarını ödemekte zorlanacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Ak Parti hükümetinin ödenecek borçlar ve devlet harcamalarını karşılamak için sürekli vergi kalemleri yaratması vatandaşın üzerinde ciddi bir borç yükü oluşturacak. Ak Parti hükümetinin dış borcunun da dolar ve euro bazlı olduğu için, bu hem hükümetimizi hem de vatandaşlarımızı zor durumda bırakacak. Dolar ve Euro artışı vatandaşlara vergi olarak yansıtılacak.Buradan tekrardan seçilen Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Ak Parti yetkililerine sesleniyoruz. Bu dolar ve euro artışının mutlaka tutulması gerektiğini ve aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

'TİYATROLARA DESTEK SAĞLANMALI'

Dün basınımızda bir konu düştü. Bu devlet tiyatroları ve devlet opera ve balesi çıkarılan KHK ile özelleştirildiğini ve yeni düzenleme ile bu kurumlar bütçesiz bırakıldı. Yönetici kadroları ortadan kaldırıldı. Kurumların binaları ve yerleri Cumhurbaşkanlığına devredildi. Yani ben CHP İlçe Başkanı olarak, eski bir tiyatrocuyum. Yaklaşık 5 yıl profesyonel tiyatro kursu aldı ve aktif tiyatro yaptım. Bu konunun da akıbetini merak ediyoruz. Kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığına bağlanabilir eve ama bu süreçte oraya bağlandıysa bu kurumlara destek verilmesi gerekiyor.