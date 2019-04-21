Çorbacı, İğneli Fıçı’da Dim’in sorularını yanıtlayacak

24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nden önce Antalya Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa eden Ali Takavüt’ün yerine CHP İlçe Başkanı seçilen ancak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kendi yönetiminin istifası sonucu parti tüzüğü gereği görevi düşen CHP’nin bir önceki ilçe başkanı Sefa Çorbacı, yarın akşam Dim TV’nin (dimtv.tv) konuğu olacak