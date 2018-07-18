Çorbacı'dan Alanya trafiği için sert eleştiri

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Çorbacı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ve Alanya Belediye Meclisi üyesi Erkan Demirci’nin verdiği önergeler vardı. Demirci, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı olarak verdiği soru önergesinde, Alanya’nın çok önemli sorunları hakkında bilgi talep etti. İlk soruda kaldırımların işgaline ilişkin denetim yapılıp yapılmadığı, ikinci soruda ise kaldırımlarda seyreden motosikletlerle ilgili denetim yapılıp yapılmadığı soruldu. Gelen yanıtta, kaldırımlardaki işgallerde Büyükşehir Belediyesi’nce kaldırım üzerinde gölgelik adı altında herhangi bir unsura izin verilmediği, kurallara uymayan işletmelerin uyarıldığı, 88 kişi ve işletmeye cezai işlem yapıldığı ifade ediliyor. Kaldırım üzerinde seyreden ve park eden araçlarla ilgili denetim ve ikazların yapıldığı, 11 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandığı ifade ediliyor. Yapılan denetimlerin etkinliği ve caydırıcılığı ile ilgili ‘görünen köy kılavuz istemez’ diyerek yorumu Alanya halkına bırakıyorum.

‘PARKOMAT TRAFİKTE BÜYÜK SIKINTI’

Erkan Demirci tarafından sorulan üçüncü soruda ise Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan trafik sorunu dile getirilerek, bu sorunun çözümüne yönelik Büyükşehir Belediyesi’nce kısa vadeli çözüm önerileri olup olmadığı, soruna çözüm bulmak adına Kale Market ile Çimen Otel arasında parkomat uygulamasının kaldırılarak uzun süreli park yasağının getirilmesi, toptancı, pazarlamacı ve dağıtıcı araçların günün belirli saatleri dışında caddeye girişinin kısıtlanması, trafik ışıkları arasındaki senkronizasyon sorunun giderilerek yeşil dalga yapılması gibi alternatiflerin düşünülüp düşünülmediği soruldu. Sorudaki amaç sadece muhalefet etmek değil. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Alanya’nın sesini duyurabilmek, orada birilerinin Alanya’daki trafik sorunu için kafa yorup yormadığını anlayabilmek, yormuyorsa yormasını sağlamaktır. Bu soruya verilen yanıt Antalya’daki hiç kimsenin Alanya’daki trafik sorunu ile ilgili kafa yormadığını ve hiç kimsenin Alanya’nın trafik sorununa ilişkin kısa ve orta vadeli çözümünün olmadığını gösterir niteliktedir. Demirci’nin hiçbiri sorusu yanıtlanmamış, sadece parkomat sisteminin 2015 yılından beri uygulamasının devam ettiği vurgulanmıştır.

‘ALANYA’NIN ULAŞIM PLANI VAR MI?’

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımla ilgili başka bir soruya Antalya’nın tamamında Ulaşım Ana Planı’nın yapıldığını, bu plana Alanya’nın da dahil olduğunu, çevreyolu üzerinde yapılan Türk Telekom ve Hasbahçe Kavşakları’nın bu planın tespitleri doğrultusunda yaptırıldığını ifade etmiştir. Alanya’da en önemli 3 ulaşım arterinin Çevreyolu, 25 Metrelik Yol ve Atatürk Bulvarı olduğuna şüphemiz yoktur. Bu durumda Alanya’yı da içine alan Antalya Ulaşım Ana Planı’nda çevreyolunun yanı sıra Atatürk Bulvarı ve 25 Metrelik Yol’a ilişkin sorunların tespit edilmiş olması ve çözüm önerilerinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Eğer Antalya Ulaşım Ana Planı Alanya’yı gerçekten kapsıyorsa Atatürk Bulvarı ve 25 Metrelik Yol’daki çözüm önerilerinin bir an önce Alanya kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nce toplu taşıma, kaldırımda seyreden motosikletlere, yanlış parklara, trafik sıkışıklığına, trafik lambaları arasındaki senkronizasyonun bozukluğuna acilen çözüm bulunmalıdır. Ayrıca bilindiği üzere çevreyolunda neredeyse tüm Alanyalıların kullandığı yeni bir yol yapıldı. Burası daha açılalı 2-3 ay oldu ama yeniden kapandı. Bu yol niye kapanıyor? Burada yapılmış yeni bir yol varken sürücüler yeniden aşağıdaki yolu kullanmak zorunda kalıyor. Bu yol niye kapanıyor, buna da mutlaka bir açıklık getirilmesini istiyoruz.

‘TUR’DA ALANYA NEDEN YOK?’

Yeni Bakanlar Kurulu’nda Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Sayın Murat Ersoy’a yeni görevlerinde başarılar dilemiştik. Maalesef dün bir açıklama geldi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Erol Küçükbakırcı, bu sene 9-14 Ekim tarihlerinde 54. Kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda güzergah değişikliği yapmış ve Alanya’yı güzergaha dahi almamıştır. İşin garip tarafı, Konya-Konya etabı ile başlıyor. İkinci etap ise Antalya ile Fethiye arasında. Alanya yok. İşin bir diğer garip tarafı, Antalya ile Fethiye arasındaki etapta kesinlikle canlı yayın olmayacağı konuşuluyor. Ben her iki Bakan’a da seslenmek istiyorum. Bu konuya derhal müdahale etsinler. Alanya’yı es geçemezler. Zaten 3-4 yıldır turizm kötü ve 16 yıldır turizm bakanı zaten Alanya’ya hiç önem vermedi. Bu konuda yeni Kabine’den çok ümitliydik ama demek ki fazla ümitli olmamak gerekliymiş.”