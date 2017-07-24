Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çöpe atılan "Hayat" bebeğe hemşireler annelik yapıyor

Adana'da doğduktan hemen sonra bir kadın çantasına konularak çöpe bırakılan bebeğin sağlığı iyiye gidiyor. "Hayat" ismi verilen bebeğe servisteki hemşireler annelik yapıyor

Çöpe atılan "Hayat" bebeğe hemşireler annelik yapıyor

Adana'da doğduktan hemen sonra bir kadın çantasına konularak çöpe bırakılan bebeğin sağlığı iyiye gidiyor. "Hayat" ismi verilen bebeğe servisteki hemşireler annelik yapıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:43
Çöpe atılan "Hayat" bebeğe hemşireler annelik yapıyor
banner404

ADANA'DA doğduktan hemen sonra bir kadın çantasına konularak çöpe bırakılan bebeğin sağlığı iyiye gidiyor. "Hayat" ismi verilen bebeğe servisteki hemşireler annelik yapıyor. Hayat bebek, ailesi bulunmazsa  Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Sevgi Evleri'ne yerleştirilecek.

HEMŞİRELER ANNELİK YAPIYOR

Adana'da doğduktan hemen sonra bir kadın çantasına konularak çöpe bırakılan bebeğin tedavisi sürüyor. "Hayat" ismi verilen bebeğe servisteki hemşireler annelik yapıyor.
YENİ DOĞAN KIZ BEBEK, KADIN ÇANTASI İÇERİSİNDE ÇÖPÜN YANINA BIRAKILDI

21 Temmuz Cuma günü  Seyhan ilçesi,  Hürriyet Mahallesi 20020. Sokak'ta göbek bağı bile kesilmemiş yeni doğan kız bebek, kadın çantası içerisinde çöpün yanına bırakıldı. Turushan Çokseyrek adlı kişi, sokakta yürürken çöpün yanındaki çantadan ağlama sesleri duydu. Bunun üzerine çantayı açan Çokseyrek, çantada bebek olduğunu görünce çantayla birlikte bebeği  Hürriyet  Polis Merkezine götürdü.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINAN BEBEĞİN AİLESİ BULUNAMADI

Yeni doğmuş kız bebek, polis merkezine gelen sağlık ekiplerince  Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin ailesi bulunamadı.
HEMŞİRELER "HAYAT" ADINI VERDİ

Yenidoğan bölümünde çalışan hemşireler bebeğe kendi çocuklarıymış gibi bakıyor. 3 saatte bir biberonla bebeğe süt veren hemşireler onu kucağına alıp anne şefkatini arattırmıyor.

"HAYAT BULSUN KADERİ GÜZEL OLSUN DİYE"

10 yıllık hemşire Nazife  Akpınar'da bu hemşirelerden biri. Hayat bebeği 3 saate bir beslediklerini belirten  Akpınar, "Şuan için bebekte bir sıkıntı görünmüyor. Bebeğin bu halde olmasından dolayı kadın olduğum için kendimi kötü hissediyorum, böyle bir durumda olmak istemezdim. İnşallah kaderi bahtı güzel olur iyi insanlarla karşılaşır. Anne gibi bakıyoruz ona. Bebeğe Hayat ismini verdik doktorlarımızla beraber. Hayat bulsun inşallah kaderi güzel olsun diye" dedi.

"BULUNMASAYDI KAYBEDEBİLİRDİK"

Dr. Salim Reşitoğlu, Hayat bebeğin iki gün önce polisler tarafından,  Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini hatırlatarak, "Genel durumu iyiydi, biraz cildi soğuktu dışarıda kaldığı için. İlk muayenemizde göbeği yaştı yani kuru değildi o yüzden bebeğin yeni doğmuş olabileceğini düşündük. Doğar doğmaz bırakıldığını düşünüyoruz ilk gözlemimiz bu şekilde ve şuan için sağlıklı. Cildi yaz mevsimi olmasına rağmen bayağı soğuktu bulunmasaydı Allah korusun kaybedebilirdik. Şuan için gayet sağlıklı ve beslenmesi de iyi hiçbir problemi yok. En kısa sürede yetkililere teslim edilebilir" diye konuştu. Hayat bebek, ailesi bulunmazsa  Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Sevgi Evleri'ne yerleştirilecek.a

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Doğar doğmaz çanta içinde, çöpün kenarına bıraktılar
Doğar doğmaz çanta içinde, çöpün kenarına bıraktılar
Son Güncelleme: 24.07.2017 15:47
Anahtar Kelimeler:
SeyhanAkpınarHürriyetYenidoğanHürriyet Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim