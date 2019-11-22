Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
GÜNCEL 22.11.2019, 20:11
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan bir kişi çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede bebeğin cesedi otopsi için hastaneye gönderildi.
Bebeği bırakanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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