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Çöp kamyonları karda mahsur kaldı

Kuzey Alanya'da kardan dolayı mahsur kalan iki kişiyi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kurtardı,Alanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonları zor anlar yaşadı

Çöp kamyonları karda mahsur kaldı

Kuzey Alanya'da kardan dolayı mahsur kalan iki kişiyi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kurtardı,Alanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonları zor anlar yaşadı

23 Aralık 2016 Cuma 14:32
Çöp kamyonları karda mahsur kaldı
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Haber: Alper KUTAY
ALANYA ve çevresinde üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı kırsalda hayatı adeta felç etti. Son yılların en yoğun kar yağışına sahne olan Alanya kırsalında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Müdürlüğü ekipleri bir yandan yollarda kar temizliği yaparken, diğer taraftan yolda mahsur kalanları kurtarma çalışması yaptı. Kar seviyesinin 60 cm’ye ulaştığı Alanya’ya 17 km uzaklıktaki Gedevet Yaylası ve çevresindeki mahallelere giden yolu açan Büyükşehir Belediyesi, Alanya’ya 40 km uzaklıkta bulunan Taşatan Hacıbeleni Mevkii'nde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak için tam 8 saat çalıştı. İş makineleriyle yolu kardan temizleyerek bölgeye giden Büyükşehir ekipleri, mahsur kalan iki kişi ve araçlarını kurtardı.
ÇÖP KAMYONLARI KARA SAPLANDI
Daha sonra kurtarılan kişiler güvenli bir bölgeye getirildi, ısınmaları sağlanan vatandaşlara yiyecek de verildi. Bu arada Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonları da Gedevet Yaylası Mahmutseydi Mahallesi yolu üzerindeki çöp döküm alanına giderken zor anlar yaşadı. Kara saplanan çöp kamyonları, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Son yıllarda gördüğümüz en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Ekiplerimiz ulaşımda sorun yaşanmaması için ellerinden geleni yapıyor. Bir yandan yollarda kar temizliği yaparken, diğer taraftan kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıyoruz. Çalışmalarımız kar yağışı bitinceye dek devam edecek" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey AlanyaAntalya Büyükşehir BelediyesiKırsal Alan Müdürlüğü
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