Cömertoğlu ailesi okul protokolu imzaladı

ANTALYA Valiliği'ndeki protokol imza törenine Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgedek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayırsever Efekan Küçükaslan ve annesi Nergiz Cömertoğlu katıldı. Törende, Kepez ilçesinde inşa edilecek 4 derslikli anaokulu için imza atıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Efekan ve annesi Nergiz Cömertoğlu tarafından Kepez Belediyesi'nin Varsak bölgesinde eğitime tahsis ettiği arsaya anaokulu inşa edeceğini söyledi. Yarın yine bir anaokulu açılışı yapacaklarını, bu okulun da Cömertoğlu ailesinden Tolga ve Manolya Cömertoğlu tarafından yaptırıldığını kaydeden Vali Karaloğlu, okula da 'Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Anaokulu' adı verildiğini söyledi. Yakın zamanda Hakkari'de annesi ile birlikte şehit edilen bebeğin bu okula verildiğine değinen Vali Karaloğlu, "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz yarın inşallah İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılımıyla okulumuzu açmış olacağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ HAYIRSEVERİ

Efekan Küçükaslan'ın çok genç bir hayırsever olduğuna dikkati çeken Vali Münir Karaloğlu, "Okul yaptırmak için gelen hayırseverlerimiz 7'nci sınıfa kadar düştü. Bu bizi çok mutlu ediyor. Efekan'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Efekan yaptığı bu hayırla örnek olacak, akranlarına rol model olacak. Gerçekten güzel bir davranış. Okul için annesinin ismini tercih etmesi de çok şık olmuş" dedi. Vali Karaloğlu, okulun bahçesine bir de spor salon yapılacağını, bunu da Efekan Küçükaslan ile istişare ederek genç bir şehidin adını vermek istediklerini belirtti.

EĞİTİM KALİTEMİZ ARTIYOR

Antalya'da eğitim kalitesinin her geçen gün arttığına da değinen Vali Karaloğlu, hem fiziki anlamda hem de eğitim altyapısı olarak gelişme gösterdiklerini ifade etti. Antalya olarak eğitimde Türkiye'ye örnek olmak istediklerini söyleyen Vali Karaloğu, "Devletimiz her sene en büyük payı eğitime veriyor. Yeni okullar inşa ediyor, yeni eğitim projelerini hayata geçiriyor. Ancak yerel yönetimlerimiz ve hayırseverlerimizin de yardımlarına ihtiyaçlarımız var. 2019 yılında tekli eğitim sistemine geçeceğiz. Bunun için Antalya'da 600 dersliği de ihtiyacımız var. İnşallah bu eksiğimizi hayırseverlerimizin ve yerel yönetimlerimizin de desteğiyle tamamlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu hayırsever Efekan Küçükaslan ve Nergiz Cömertoğlu ile anaokulu protokolünü imzaladı.