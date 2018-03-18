Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 19 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Adeta doğal eczane: Muz çiçeğindeki şaşırtıcı sağlık faydaları
Muz çiçeğinin öyle bir faydası...
Cinsellikle merak edilen 12 bilgi!
Cinsellikle merak edilen 12 bilgi
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 18 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Çöken istinat duvarı 6 aracı hurdaya çevirdi, binalar boşaltıldı

Beşiktaş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki 6 araç çöken duvarın altında kalırken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Çöken istinat duvarı 6 aracı hurdaya çevirdi, binalar boşaltıldı

Beşiktaş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki 6 araç çöken duvarın altında kalırken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı

18 Mart 2018 Pazar 14:11
Çöken istinat duvarı 6 aracı hurdaya çevirdi, binalar boşaltıldı
banner404

BEŞİKTAŞ'TA 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İSTİNAT DUVARI 6 OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
Beşiktaş'ta 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken 2 otomobil moloz ve toprak yığınlarının altında kaldı.

2 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
4 otomobil de ise maddi hasar meydana geldi. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri olayı polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri yıkılan alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İki katlı bina ise güvenlik nedeniyle tahliye edilerek mühürlendi.
"TEK TESELLİMİZ ÖLEN YA DA YARALANANIN OLMAMASI"
Gürültüyle sokağa çıkan mahalle sakini Cengiz Tatlıadım "Sabah saat 08.30 gibi büyük bir gürültüyle uyandık. Mevcut istinat duvarı kendi kendine çökmüş. Dün bir arkadaşımız duvarda çatlaklar var diye belediyeye başvuruda bulunmuş.
Bugün belediye ekipleri gelerek tespit yapacaklardı. Ancak duvar tespit yapılmadan çöktü. Tek tesellimiz ölen yada yaralananın olmaması. Bir araç tamamen moloz altında kalırken 5 araçta da maddi hasar meydana geldi" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş3. SayfaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet tefecilere ceza yağdırdı
Hükümet tefecilere ceza yağdırdı
Lüks restoranda çıldırtan olay! Aracını valeye vermeyince...
Lüks restoranda çıldırtan olay! Aracını valeye vermeyince...
Alanya'da Çanakkale şehitleri anıldı
Alanya'da Çanakkale şehitleri anıldı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim