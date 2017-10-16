Çok konuşulan iddiaya Bakan Kaya'dan yanıt

BAZI basın yayın organlarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin telefonuna ByLock yüklediği öne sürüldü. MİT tarafından gönderilen Bylock listelerinde Bakan'ın eşine ait telefonun da bulunduğu iddia edildi. İddialar arasında Kaya'nın eşine boşanma davası açtığı da vardı. Bu iddialara Kaya'dan yanıtgeldi.
Bakan Kaya, 'Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır.İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum' diye konuştu.
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