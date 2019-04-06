Çok konuşulacak sözler: Yeni lider arayışları ortaya çıktı!

GAZETECİ İsmail Küçükkaya, 31 Mart yerel seçimlerinin halkın demokrasiye inancını pekiştirdiğini ve yeni lider adayları çıkardığını belirtti. Küçükkaya, "yeni lider adaylarına" kesin olmayan YSK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nu örnek gösterdi.

Küçükkaya, Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'e konuştu. 31 Mart seçimlerini ve ardından gelen itiraz sürecini yorumlayan Küçükkaya'nın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

Yerel seçimleri nasıl yorumluyorsunuz?

Bu seçim sonuçları Türkiye'nin demokratik kazanımları açısından çok olumlu oldu. Halkımızın demokrasiye inancı pekişti, sandığa güveni sağlamlaştı ve demokratik bilincin artmasını sağladı. Alternatif arayan kesimler için de yeni lider adayları çıktı...

"SON SÖZ YSK'NINDIR"

Ekrem İmamoğlu çok iyi bir performans gösterdi. Güvenilir, sakin, kararlı bir ses duyduk seçim gecesinde. Bu sesin sahibi Ekrem İmamoğlu'ydu. Bilinçli bir lider olarak oy kullanan halkın tercihlerine 'Kimsenin hakkını yemem hakkımı da yedirmem' diyerek nasıl sahip çıkılması gerektiğini gösterdi. Pek çok ilçe başkanını büyükşehirlere aday göstererek seçilmelerini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i ayrıca kutluyorum. Bu seçimi, Türkiye'nin gelecekteki demokratik kazanımları açısından bir başlangıç olarak görüyorum.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) en son verdiği bilgiler var, bunlar da sisteme giren kayıtlardır. YSK 'Resmi olmayan sonuçlara göre 'İmamoğlu kazandı' dedi ama ardından iktidar partisinin itirazları geldi. Son söz yine YSK'nındır.

"YSK KARARLARI YEMYİZE KAPALIDIR"

Daha önceki seçimlerde de itirazlar oldu ama 17 yıldır iktidarda olan AKP onca seçimi kazansa da muhalefet hiçbir zaman bu kadar gürültü koparmadı. Hatırlayın, 16 Nisan'daki referandumda mühürsüz oylarla ilgili bir tartışma yaşanmıştı. YSK, o zaman yasaya göre geçersiz olmalarına rağmen bu mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karar verdi. YSK'nın kararı kabul edildi. Çünkü YSK kararları temyize kapalıdır. Bu süreç bir an önce sona ermeli. Bu tartışmaların Türkiye'nin demokratik kazanımına sıkıntı getirmemesi, ülkemizin dünyadaki imajına zarar vermemesi gerekiyor.