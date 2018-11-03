Çocuklarla çocuk oldular

KINIK Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri düzenledikleri 'Çocukla çocuk olmak' projesi kapsamında, Kalkan Süleyman Yılmaz Anaokulu'nda öğrenim gören 3 yaş grubundaki 16 öğrenciyi okulda ağırladı. Anaokulu Müdürü Emine Duru, öğretmen Yağmur Güner, Kalkan Ortaokulu Türkçe öğretmeni Demet Demir ve annelerinin eşlik ettiği 16 öğrenciyi, Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Erdoğan Demir, Müdür Yardımcısı Fatih Aydoğdu, tarım alan şefi Nur Selin Karabulut, tarım öğretmeni Özlem Özdemir Salma, rehber öğretmen Nalan Abalı ve öğrenciler karşıladı.

Minik öğrenciler okulda ağabey ve ablalarıyla birlikte okul bahçesine limon, portakal, turunç ve mandalina fidanının yanı sıra farklı mevsim çiçekleri dikti. Ardından okul bahçesindeki köpek, kedi, güvercin, tavuk, tavşan, keçi ve kuzu gibi evcil hayvanları seven minikler, onları elleriyle besledi. Ardından müzik öğretmeni Ercan Öner ve Müdür Yardımcısı Fatih Aydoğdu'nun ney ve gitar eşliğinde hazırladığı mini çocuk şarkıları konserini dinleyen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Erdoğan Demir, "Okul olarak farklı bir proje hazırlamak istedik. Okulumuz seraları olan, hayvanların beslendiği, meyve ağaçlarının yetiştirildiği bir okul. Projeyle minik öğrencilerimize doğa, hayvan, ağaç, çiçek sevgisini aşılamak, onlara farklı bir gün yaşatmak istedik. Minik ellerini toprakla buluşturduk. Bizim öğrencilerimiz onlarla çocuk oldu. Bölgedeki isteyen her okulun öğrencilerine bu günü yaşatmak istiyoruz. Talep bekliyoruz" dedi.