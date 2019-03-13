Çocuklarınızı Momo'ya karşı korumak için 8 yöntem!

8 önlem açıklayan ofisin çalışmasına göre ailelere yapılan bilgilendirmede, hassas içerik filtrelerinin açılması, tanımadıkları ülkelerden gelen mesaj içeriklerinin kontrol edilmesi, sosyal medya hesaplarının kontrol edilmesi, ebeveyn korumasının açılması, çocukların yalnız bırakılmaması, lisanslı ve güvenilir internet erişimi sağlayıcılarının kullanılması, sosyal medya üzerinden gelen oyun davetlerinin kabul edilmemesi, kaynağı bilinmeyen bilgilerin paylaşılmaması tavsiyelerinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi son dönem gündemde olan Momo Oyunu’na ilişkin, “Momo: Dijital İstismar Girişimi” bilgilendirmesinde şu 8 öneriye yer verdi:

* Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Özellikle video içerili sitelerde bulunan hassas içerik filtrelerini aktif edin. Teslim ettiğiniz cihazların tümünde bu filtrelerin açık olmasına dikkat edin.

* Tanımadığını kişilerden ve özellikle Japonya (+81), Kolombiya (+52) ve Meksika (+57) ülkelerinden gelen mesaj isteklerini kabul etmeyin. Çocuklarınızı bu mesajlar hakkında bilgilendirin.

* Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Sık kullanılan sosyal medya platformlarında tanımadıkları kişiler ve anonim hesaplar ile iletişimde olmasını engelleyin.

* Çocuklarınızın kullandığı internet erişimi olan tüm cihazlarınızda ebeveyn koruması kullanın gezinme geçmişini saklayarak periyodik olarak kontrol edin.

* Çocuklarınız internette yaptığı aramalar sonucunda birçok zararlı içerik ile karşılaşabilirler. Daima kontrollü bir internet gezintisi hedefleyin.

* Daima lisanslı ve güvenilir kaynaklardan internet erişimi sağlayın. Sosyal medyada karşılaştığınız reklam bağlantılarına tıklarken dikkat edin.

* Sosyal medya üzerinden gelen oyun davetlerini geri çevirin. Çocuklarınızın internet ortamında oynadığı oyunlardaki arkadaşlık edinimlerini kontrol edin.

* Özellikle bu şekilde ortaya çıkan siber zorbalıklarda insan faktörü çok önemlidir. Asılsız haberler ile insanları suistimal etmeyin. Kaynağını bilmediğini haberleri paylaşarak meşrulaşmasına destek olmayın.