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'Çocuklarınızı hayvan sevgisiyle yetiştirin’

Alanya’nın 'Hayvan Dostu' kent hüviyetine kavuşturulması için çalışıldığını söyleyen Kaymakam Tanrıseven, vatandaşa evcil hayvanlarını sokağa atmamaları çağrısında bulundu

'Çocuklarınızı hayvan sevgisiyle yetiştirin’

Alanya’nın 'Hayvan Dostu' kent hüviyetine kavuşturulması için çalışıldığını söyleyen Kaymakam Tanrıseven, vatandaşa evcil hayvanlarını sokağa atmamaları çağrısında bulundu

03 Ekim 2016 Pazartesi 21:36
'Çocuklarınızı hayvan sevgisiyle yetiştirin’
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ALANYA Kaymakamı Hasan Tanrıseven, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Kaymakam Tanrıseven'in mesajı şöyle: "Hayvanlar, doğayı güzelleştiren, ekolojik dengelerin oluşmasını sağlayan, sevgileri ile günlük hayatı zenginleştiren dostlar olduğu için onları koruyup, haklarına sahip çıkmak bir insanlık görevi. İnsanoğlunun vurdumduymaz davranışları ve şuursuzca müdahaleleri ile bazı hayvanların neslinin tükendiği ve bazılarının ise tükenmeye yüz tuttuğu gözlemleniyor. Ülkemizde 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu’nu ile bütün hayvanların yaşama hakları güvence altına alınmış, hayvanlara karşı her çeşit kötü muamele ve uygulamalar yasaklanmış ve kanuni müeyyidelere bağlanmış durumda. Hayvanları korumak ve kollamak, hepimizin görev ve sorumlulukları arasında yer alıyor. Toplum olarak tüm canlıların ve hayvanların korunmasına özen göstererek, özellikle çocuklarımızı hayvan sevgisiyle dolu ve hayvan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Hayvanları seviniz ve sevdiriniz, onları koruyunuz. Evcil hayvanlarınızı sokağa terk etmeyiniz. Onların beslenme, barınma, sağlık ve sevgi gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriniz. Alanya’mızı 'Hayvan Dostu' bir kent hüviyetine kavuşturmak için çalışalım. Bu vesile ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, hayvanların korunması konusunda tüm vatandaşlarımızdan, en yüksek hassasiyeti göstermelerini temenni ediyorum."
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Anahtar Kelimeler:
AlanyaKaymakam Tanrıseven
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