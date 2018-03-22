Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 22 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Sağlıklı kilo verdirip kanseri önlüyor!
Sağlıklı kilo verdirip kanseri önlüyor!
Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Çocukların gözü önünde bonzai krizine girdi

Güngören’de çocukların korku dolu bakışları arasında bonzai krizine giren şahsın görüntüsü yürek sızlattı. Ayakta bile durmakta güçlük çeken şahıs vatandaşların şaşkın bakışları arasında olduğu yerden kıpırdayamadı.

Çocukların gözü önünde bonzai krizine girdi

Güngören’de çocukların korku dolu bakışları arasında bonzai krizine giren şahsın görüntüsü yürek sızlattı. Ayakta bile durmakta güçlük çeken şahıs vatandaşların şaşkın bakışları arasında olduğu yerden kıpırdayamadı.

22 Mart 2018 Perşembe 10:58
Çocukların gözü önünde bonzai krizine girdi
banner404

GÜNGÖREN’DE iddiaya göre bonzai içerek çocukların gözleri önünde kendinden geçen gencin görüntüsü kameralara takıldı. Akşam saatlerinde Güngören İnönü Cadeddesi üzerinde bonzai içen bir şahsın çocukların korku dolu bakışları arasında kendinden geçti.

Çevredekilerin şaşkın bakışları altında hareket etmeye çalışan şahıs aldığı uyuşturucu nedeniyle ayakta bile durmakta zorluk çekti.

Çevredeki vatandaşlar ise hiçbir şey olmamış gibi şahsın yanından geçip gitti. Bu sırada anneleriyle yolda bekleyen küçük çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GüngörenBonzai Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da toprak kayması! Bölge halkı yardım bekliyor
Alanya'da toprak kayması! Bölge halkı yardım bekliyor
İki çocuk, 8 yaşındaki kıza kuyuda istismarda bulunup, videoya çekti
İki çocuk, 8 yaşındaki kıza kuyuda istismarda bulunup, videoya çekti
Alanya'da karısını öldürüp kafasına sıkan öfkeli koca gözlerini açtı
Alanya'da karısını öldürüp kafasına sıkan öfkeli koca gözlerini açtı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim