Çocukların falezlerdeki tehlikeli yolculuğu

KONYAALTI varyantlarda dün öğle saatlerinde denize gitmek isteyen ve yaşları 10 ile 12 arasında değişen 4 çocuk, hemen 200 metre uzaklarındaki normal iniş yolunu kullanmayıp, falezleri çevreleyen güvenlik çitlerinin üzerinden atlayarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. Dik yamaç ve sarp kayalıklardan Konyaaltı Sahili’ne doğru inmeye çalışan çocukların, zaman zaman oturup yerden destek almaya çalışmaları da tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Korkmalarına rağmen birbirlerinin ellerinden tutarak aşağıya inmeyi başaran çocuklar, yürekleri ağza getiren yolculukları sonrası sahile inmeyi başardı