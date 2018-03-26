Çocukları zehirleyeceklerdi! 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen oyuncakları inceleme için laboratuvara gönderdi. İncelemelerde oyuncakların insan sağlığına zararlı ağır metal ve kanserojen olarak değerlendirilen boyalar içerdiği tespit edildi. Oyuncakların imha edileceği öğrenildi.

Polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 25 bin oyuncak ele geçirildi; İ.D. gözaltına alındı.

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