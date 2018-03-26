Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 26 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Çocukları zehirleyeceklerdi! 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

Gaziosmanpaşa'da bir depoya yapılan baskında 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

Çocukları zehirleyeceklerdi! 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

Gaziosmanpaşa'da bir depoya yapılan baskında 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

26 Mart 2018 Pazartesi 14:51
Çocukları zehirleyeceklerdi! 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi
banner404

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan oyuncak sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 25 bin oyuncak ele geçirildi; İ.D. gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen oyuncakları inceleme için laboratuvara gönderdi. İncelemelerde oyuncakların insan sağlığına zararlı ağır metal ve kanserojen olarak değerlendirilen boyalar içerdiği tespit edildi. Oyuncakların imha edileceği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaKanserojen Oyuncak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolda yürürken kafasına mermer düşen eski futbolcu hayatını kaybetti
Yolda yürürken kafasına mermer düşen eski futbolcu hayatını kaybetti
2,5 yılda 4 muhtar öldü, adaylar kara kara düşünüyor
2,5 yılda 4 muhtar öldü, adaylar kara kara düşünüyor
Sağlıkta 15 büyük reform! 291 ilaç Türkiye'de üretilecek
Sağlıkta 15 büyük reform! 291 ilaç Türkiye'de üretilecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim