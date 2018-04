'Çocukları yanlış etiketlemeyin'

Yasin ARAZ



ALANYA Uluslararası Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında verilen seminerlerin ilkinde Hürriyet Gazetesi Yazarlarından Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, ailelerle buluştu. Aile, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında uzman ve bu konularda düzenlediği eğitim programları, yazıları ve seminerleriyle tanınan Özgür Bolat, Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?’ konulu seminerinde aileleri çocuk yetiştirmede doğru bilinen yanlışlar konusunda uyardı. Salonu dolduran yaklaşık 500 kişiye mutlu ve başarılı çocuk yetişmek konusunda bilgiler aktaran Bolat, ailelerin ceza, ödül, kıyaslama sistemiyle çocuk yetiştirmeye çalıştığını, mutlu bir birey yetiştirmek için çocuklara bu tür uygulamalarla yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

EĞLENCELİ TEST

Konuşmasına eğlenceli bir testle başlayan Özgür Bolat, katılımcılara ekrana yansıtılan şekillerden birini seçmelerini ve seçilen şekillere göre kişilik testi yapacağını söyledi. Katılımcıların el kaldırmasıyla çoğunluğun seçtiği geometrik şekli belirleyen Bolat, erkek katılımcıların şekillerinde çeşitli karakteristik özellikler gösterirken, kadın katılımcıların tüm şekillerinde ‘Alışveriş ve gezmeyi sever’ sonucunu açtı. İzleyiciler ise çıkan sonucun ardından kahkahalarla Bolat’ı alkışladı. Testin sonrasında ise Bolat, bunun gerçek bir test olmadığını söyledi.

BAŞARI VE MUTLULUK

İşinden dolayı insanları incelediğini belirten Dr. Özgür Bolat “Ben mutlu insanları inceledim, her zaman başarılı olmadıklarını gördüm. Sonra başarılı insanları inceledim, her zaman mutlu olmadıklarını gördüm. Sonra şu soruyu sordum kendime; bir insan hem mutlu, hem başarılı olmak için ne yapar? Bir çocuğun bir alanda yeterli ve dolayısıyla başarılı olması, onun mutlu olacağı anlamına gelmez. Bir çocuğun mutlu olması için gerekli şey onun değerli hissetmesi. Onun için de ailenin onu koşulsuz şekilde kabul etmesi gerekir. Aileler öncelikle çocuklarının özdeğer duygusunu geliştirmeli. Başarıya bağlı bir mutluluk değil, mutluluğa bağlı bir başarı geliştirilmeli” dedi.

‘ÇOCUKLAR YANLIŞ ETİKETLENMEMELİ’

Bu konuşmasının ardından izleyicilere ‘Mutluluk başarı getirir mi?’ ve ‘Başarı mutluluk getirir mi?’ sorularını yönelten Bolat, “Bir çocuk kendini sevip sevmeyeceğine nasıl karar verir, sevilirse. Peki, her anne baba çocuklarını sever mi, sever. Her anne baba çocuğunu seviyorsa çocuklar neden sevgisiz, özgüvensiz büyür? Örneğin çocuk zeki, yetenekli, güzel veya yakışıklı gibi sıfatlarla etiketlenmemelidir. Çocuklarınızı yanlış etiketlemeyin. Neden mi? Çünkü çocuklar, bu etiketleri her zaman sürdüremez. Bu etiketler, çocukların kontrolü dışındadır. Zeki olarak etiketlenen bir çocuk, her zaman zeki görünmek zorunda hisseder. Bu durumda zeki görünmeme ihtimali olan zor işlerden kaçar. İlk önce bir işi değerlendirir ve o işin zor olacağına kanaat getirirse, başarısız olunca zeki algılanmayacağından korkacağı için o işi denemez. Çocuğunuza, güzel kızım, prenses kızım veya yakışıklı oğlum derseniz, bir insan her zaman güzel olamayacağı için güzelliğimi kaybedersem kabul görmeyeceğim diye kaygılanır. Bir rehber öğretmen anlattı. Yüzünde sivilce çıkan bir kız, güzel görünmeme kaygısından dolayı üç gün okula gelmemiş. Bir diğer erkek öğrenci ise berberinin yanlışlıkla kaşını kesmesinin ardından 1 ay devamsızlık yapmış. Çocuğun kontrolü dışında olan olumlu özellikler de etiketlenmemelidir. Çocuk duyarlı, dürüst veya yardımsever şeklinde etiketlenebilir. Çünkü bu özellikler çocuğun kontrolü altında olabilir. Bir çocuk her zaman ‘güzel’ olmayabilir ama her zaman ‘yardımsever’ olabilir" diye konuştu.