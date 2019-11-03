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Çocuklardaki kasık fıtığını hafife almayın

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, çocuklardaki kasık fıtığının hafife alınmaması gerektiğini söyledi

GÜNCEL 03.11.2019, 13:22
Çocuklardaki kasık fıtığını hafife almayın
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ÇOCUK cerrahisi uygulamalarında en sık yapılan operasyonlardan birinin kasık fıtığı olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, “Bebeğin anne karnında gelişimi sırasında, erkek çocuklarda testis denilen yumurtalıklar önce böbreklerin üst kutbunda oluşur ve daha sonra karın içine göçer. Doğumdan 3 hafta önce kasık kanalından geçerek skrotum denilen torbalara iner. Kızlarda ise yumurtalıklar karın içinde kalır. Ancak rahimin karın içinde sabit durmasına yarayan bağlardan round ligaman kasık kanalından geçer. Kasık kanalından geçen bu oluşumlar beraberinde processus vaginalis denilen karın zarını da beraberinde sürükler. Her on çocuğun dokuzunda bu zar kapanır. Ancak birinde ise kapanmaz. İşte bu zarın kapanmadığı durumlarda, karın boşluğu ile skrotum adı verilen torbalar arasında bir kesecik oluşur. Bu keseye kasık fıtığı denir” diye konuştu. 

Bebeğin ve çocuğun kasık bölgesinde görülen ve ara ara kaybolan şişliğin en önemli ve ilk belirtisi olduğunu belirten Topçu, “Kızlarda labium majorda şişlik olur. Bu şişlik ıkınma, öksürük, ağlama gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda daha belirgin hale gelir. Karın içi basıncının azaldığı durumlarda ise küçülebilir. Bu durum fıtığın geçtiği anlamına gelmez. Kasık fıtığı tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Kasık fıtığı her yaşta görülebilir. Bazen bir günlük bebekte görülebilirken bazen de ileri yaşlarda görülebilir. Görülme sıklığı, gününde doğmuş normal kilodaki bir çocuk da yüzde 1-3 iken, prematür dediğimiz erken doğan bebeklerde bu oran yüzde 16-25’dir. Kasık fıtığının tek tedavisi, çocuk hangi yaşta olursa olsun cerrahidir” dedi. 

Teşhisi konulur konulmaz uygun şartlar sağlanıp, bir an önce yapılması gereken acele bir ameliyat olduğuna da dikkat çeken Topçu, “Aksi takdirde fıtık kesesi içine karın organları olan bağırsaklar, omentum, kızlarda yumurtalıklar girerek sıkışabilirler. Boğulmuş fıtık dediğimiz bu durum son derece tehlikelidir. Boğulmuş fıtıklarda ise hastanın hayatı risk altına girebilir veya organ kaybı gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kasık fıtığı ameliyatı günübirlik bir ameliyattır. Yani ameliyat sonrası hasta hastanede kalmaz. Anestezi altında yapılmaktadır. Eğer çocuk sağlıklı ise, beraberinde bir hastalığı yoksa ameliyat öncesi ilave bir tetkik gerektirmez. Ameliyat sonrası birkaç saat takip edilen hasta basit bir ağrı kesici ile eve gönderilir” şeklinde konuştu. 
 

#Çocuk Cerrahisi
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