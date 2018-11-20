Çocuklara sağlık hakları anlatıldı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuklara sağlık hakları anlatıldı

Çocuklara sağlık hakları anlatıldı
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ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde minikleri unutmadı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Emre Gezgin, Çocuk  Gelişim Uzmanı İlkay Kocaakça, Duygu Duman Gezgin ve  Çocuk Gelişimci  Merve Uyar yatarak tedavi görmekte olan çocuklarla bir araya geldi. Merve Uyar miniklere oyunu anlatarak  onlara eşlik etti. Gruplar halinde oynanan oyunlarla çocuklara ve ebeveynlere sağlık hakları anlatıldı. Oyun sonunda miniklere Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Emre Gezgin tarafından  sertifikaları verildi. Anı ölümsüzleştirmek adına fotoğraflar çekildi. Gezgin, ”Çocuk Gelişim Uzmanlarımızla birlikte  çocuklarımıza haklarını anlatabileceğimiz etkinlikte bir araya geldik. Çocuklarımız bizlerin her şeyi, onları mutlu, huzurlu ve güzel bir geleceğe  adım atabilmeleri için haklarını her daim korumak ve anlatmak bizlerin görevidir.  Bu kapsamda bizler oyunlar eşliğinde çocuklarımıza sağlık haklarını anlatmak istedik. İnanıyorum ki, bu anlamlı gün, çocuk haklarının gelişmesine, çocuklara karşı uygulanan şiddeti sorgulamamıza vesile olacaktır. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bizler çocuk haklarıyla  çocuktur diyoruz”  diye konuştu.

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