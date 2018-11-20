Çocuklara sağlık hakları anlatıldı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde minikleri unutmadı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Emre Gezgin, Çocuk Gelişim Uzmanı İlkay Kocaakça, Duygu Duman Gezgin ve Çocuk Gelişimci Merve Uyar yatarak tedavi görmekte olan çocuklarla bir araya geldi. Merve Uyar miniklere oyunu anlatarak onlara eşlik etti. Gruplar halinde oynanan oyunlarla çocuklara ve ebeveynlere sağlık hakları anlatıldı. Oyun sonunda miniklere Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Emre Gezgin tarafından sertifikaları verildi. Anı ölümsüzleştirmek adına fotoğraflar çekildi. Gezgin, ”Çocuk Gelişim Uzmanlarımızla birlikte çocuklarımıza haklarını anlatabileceğimiz etkinlikte bir araya geldik. Çocuklarımız bizlerin her şeyi, onları mutlu, huzurlu ve güzel bir geleceğe adım atabilmeleri için haklarını her daim korumak ve anlatmak bizlerin görevidir. Bu kapsamda bizler oyunlar eşliğinde çocuklarımıza sağlık haklarını anlatmak istedik. İnanıyorum ki, bu anlamlı gün, çocuk haklarının gelişmesine, çocuklara karşı uygulanan şiddeti sorgulamamıza vesile olacaktır. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bizler çocuk haklarıyla çocuktur diyoruz” diye konuştu.