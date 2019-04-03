Çocuklara hijyen eğitimi verildi

Muratpaşa Belediyesi, toplum sağlığını korumak için sürdürdüğü hijyen eğitimlerinde ilköğretim 1’inci sınıf ve okul öncesi öğrencilere yönelik çalışma başlattı

Çocuklara hijyen eğitimi verildi
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MURATPAŞA Belediyesi'nin üç ayrı mahallede bulunan Kadın Danışma Merkezleri, Yeşildere Mahallesi'nde yer alan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi ve belediyenin eğitim kurumlarında gerçekleştirdiği hijyen eğitimleri devam ediyor. Hijyen eğitimleri kapsamında ilköğretim 1'inci sınıf ve okul öncesi öğrencilerine yönelik program da başladı. Çocuklara yönelik ilk eğitim Meydan Kavağı Mahallesi'nde bulunan Lider Anaokulu'nda gerçekleştirildi. Uzman Yüksek Biyolog Beyhan Öncül tarafından verilen eğitimlerde çocuklara ellerini sık sık ve doğru yıkamanın önemi anlatıldı, kirli ellerin başta grip olmak üzere hepatit, ishal gibi birçok hastalığa yakalanılmasına neden olduğu belirtildi.

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