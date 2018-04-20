Çocuklar Yücel'in koltuğuna oturdu

Toyga DİM

BAŞKAN Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kendisini ziyaret eden çocukları makam koltuğuna oturttu. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ile birlikte Başkan Yücel’i ziyarete gelen Alanya Kent Kont Konseyi Çocuk Meclisi tüm Alanya da yaşayan çocuklar adına Başkan Yücel’e bir bildiri sundu ve Başkan Yücel’e kitap hediye etti. Atılım Anaokulu öğrencileri okul müdürü Sevim Eroğlu ve öğretmenleri Sevda Yiğit ile birlikte Başkan Yücel’e Alanya’ya verdiği tüm emeklerden dolayı teşekkür plaketi ve nazarlık hediye etti.

‘BİZLER SİZİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Ziyaretlerinden dolayı mutluluğunu dile getiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu şehri sizler için güzelleştiriyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Çocuklarımız için daha iyi hizmet vermek, onlara daha iyi bir kent bırakmak bizim görevimiz. Bizler sizin için çalışıyoruz. Gün gelecek sizler de bizler için çalışacaksınız” dedi.