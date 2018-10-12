Çocuklar tiyatroyla tanışıyor

PROJE, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte ”Mutluluk Çocuğa Yakışır” temasıyla start aldı. Bu yıl yaklaşık 60 ilkokulda sürdürülecek proje, dün Payallar İlköğretim Okulu’nda başladı. Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce Nilbanu Engindeniz tarafından yürütülen “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi 5. yılında. Her yıl farklı bir temanın işlendiği projenin bu yılki konusu ise “Mutluluk Çocuğa Yakışır” oldu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nilbanu Engindeniz, “Kırsaldaki çocukları tiyatroyla buluşturan belediyemizin bu önemli projesi, bu yıl da devam edecek. 5. yılını dolduran projemizin bu yıl ki konusunu ise ‘Mutluluk Çocuğa Yakışır’ olarak belirledik. Çocuklarımıza mutluluğun resmini yaptıracağız ve yıl sonunda o resimlerle Alanya sokaklarını kaplayan dev bir resim sergisi açacağız” dedi.

BÜYÜK ŞENLİĞE DAVET

Payallar İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluşan Engindeniz şunları kaydetti: “Mutluluk Çocuğa Yakışır. Payallar İlköğretim Okulu’nun değerli öğrencileriyle buluştuk. Çocuklarla mutluluğun kendileri için ne ifade ettiği üzerine konuştuk. Ardından kendi hayal dünyalarındaki mutluluğun resmini yaptırdık. Çocuklarımızı sene sonunda kendi resimlerinin sergileneceği büyük şenliğe davet ettik.”

BELGESELE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından 5 yıldır başarıyla sürdürülen projenin belgesel filme dönüştürüleceğini de söyleyen Engindeniz, “2018-2019 tiyatro sezonundaki bu çalışmalarımızı belgesel filme dönüştüreceğiz. Projemizin 2. aşamasında ise Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile istişare ederek çocuklar tarafından belirlenen her okulun ihtiyacı olan bir dileği de yerine getireceğiz” diye konuştu.

