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Çocuklar için toplandılar

Manavgat'ta Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan 'Çocuk Koruma Kurulu' ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Çocuklar için toplandılar

Manavgat'ta Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan 'Çocuk Koruma Kurulu' ikinci toplantısını gerçekleştirdi

21 Mart 2018 Çarşamba 23:06
Çocuklar için toplandılar
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KAYMAKAM Mustafa Yiğit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nihal Etci, Milli Eğiti Müdürü Muammer Sarıdemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aşur Eker, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ve diğer yetkililer katıldı. Manavgat genelinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, ihmal ve istismarlarının önlenmesi, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi için kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; çocuklara ilişkin gündemde yer alan sorunların çözümüne yönelik bilgi alışverişinde bulunularak, 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmalar kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Koruma KanunuManavgat
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