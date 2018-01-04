'Çocuk tanımı ulusaldır'

ANTALYA Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde ‘Buluğ çağına girmiş olanların da dinen nikahlanabileceği’ni belirttiği açıklamasına tepki gösterdi. Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu adına açıklama yapan Av. Müge Gezginci, "Diyanet buluğ kelimesini ‘İslam hukukçularınca buluğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, baba olabilme devresine girmesi; kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiili olarak baliğ olmalarıdır. Ancak erkek ve kızlar 15 yaşlarına ulaştıklarında, kendilerinde bu erginlik alametleri görülmese de baliğ olduklarına hükmedilir. Buluğ, kişinin dinen mükellef sayılıp, yetişkin insan statüsünü kazandığı dönemdir.’ şeklinde tanımlamıştır. 2 Ocak Salı günü yapmış olduğu basın açıklamasında ise, bu haberlerin asılsız olduğunu ve çarpıtıldığını ifade etmiştir. Birbirinden bu kadar ayrı iki farklı haberin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde aynı anda bulunması trajikomik bir durum teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, "18 yaşından küçük olan her birey çocuktur. Diyanet yapmış olduğu bu tanımla açıkça 'pedofiliyi' teşvik ederek suç işlemekte ve çocuk yaşta evlendirmeyi özendirerek, çocukların istismar edilmesini sağlamaktadır. Bu zihniyeti savunan ve arkasında duranlar da bu suça ortaklık etmektedirler.

'ÇOCUK İSTİSMARINDA YÜZDE 700 ARTIŞ'

Müftülere verilen nikah kıyma yetkisi ile birlikte de çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin, çocuk tecavüzcülerinin, taciz ve cinsel istismarın ve imam nikahlarının meşrulaştırılması sağlanmıştır. Son 10 yılda çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında, yüzde 700’lük oranda bir artış yaşanmıştır. Evlendirilen kız çocuğu sayısı 482 bin 908’e ulaşmıştır. Yine 15-17 yaş arası 17 bin 789, 15 yaş altı ise 244 kız çocuğu doğum yapmıştır. Ülkemiz çocuk istismarı sırasında dünyada 3. sıradadır. Kanunlarımızla, ülkemiz tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmelerle ‘çocuk’ tanımı zaten yapılmıştır. Bu kavramı tanımlamak diyanetin işi değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın medeni hukuk alanında işi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Çocuğunu korumayan devlet, vatandaş için yok hükmündedir. Devlet, mağdur ettiği çocuklarını terk etmemeli, çocuklarına daha fazla kıyamet yaşatmamalıdır. Çocukları kadın gören, her fırsatta çocukların istismar edilmesini meşrulaştırmaya çalışan, çocuk evliliklerin ve istismarının önünü açan ve ülke gündemini boş yere işgal eden bu sapkın zihniyeti kınayarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmış olduğu açıklama ile ilgili gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı ve bu yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı.