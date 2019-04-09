'Çocuk resimleri' konuşuldu

İSTANBUL Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Okul Öncesi Bölüm Başkanı Dr. Aylin Sözer Çapa, Bil Alanya Koleji çatısı altında ‘Çocuğun Resimleriyle Dünyası ve Çocuk Resimlerinin Analizi’ konulu bir seminer gerçekleştirdi. Seminere, eğitimciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Dr. Aylin Sözer Çapan, çocuğun yaratıcılığı, sosyal ilişkileri, dünyayı algılayış biçimi, psikolojik durumu, korkuları, kaygıları, hayal gücü, duygu ve düşüncelerinin resimlerine yansıyacağını ifade ederek önemli bilgiler aktardı. Çapan, meslektaşlarına, Alanya Bil Koleji ailesine ve velilere katılımları için teşekkür ederek programına son verdi.

