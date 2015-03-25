Çocuk ne anneden, ne babadan! "Otoparkçı..."

HASAN M., 5 yaşına gelen oğlu için soybağının reddi davası açtı. Mahkeme DNA testi istedi. Sonuçlar geldi: Çocuk ne Hasan M. ne boşandığı eşi Sevim M.’ye ait! Çocuğun donör otoparkçının öz oğlu olabileceği iddia edildi



İstanbul’da yaşayan ve 29 yıllık evli olan Sevim M. ile Hasan M. çocukları olmayınca, 2010’da tüp bebek yapmaya karar verdi. Çift tüp bebek için mahalledeki otoparkçı Yılmaz B. ile “donör” olması için anlaştı.

O dönem 49 yaşında olan Sevim M. (54) ve Yılmaz B. tüp bebek için Kıbrıs’a gitti. Hasan M. ve Sevim M. bebeklerini kucaklarına aldı. Ancak Hasan M. (55) nüfusta üzerine kayıtlı olan oğlunun, karısının sevgilisi Yılmaz B. ile ilişkisinden dünyaya geldiğini öne sürdü. Babası olarak gözüktüğü çocuğa soybağının reddi davası açtı. Eşinin hamilelik dönemini otoparkçı Yılmaz B. ile geçirdiğini iddia eden Hasan M., karısının amacının, miras yoluyla edindiği mal varlığından pay koparmak olduğunu ileri sürdü.



Otoparkçı Yılmaz B. de “Çocuğun biyolojik babası benim” dedi. Sevim M. eşinin bilgisi dahilinde donör olan otoparkçıdan laboratuvar ortamında hamile kaldığını söyledi ama mahkeme çifti “Kocasını aldattı” kararıyla geçen yıl boşadı.



DNA TESTİ YAPILDI



Boşanma sonrası Hasan M. 5 yaşına gelen oğlu için soybağının reddi davası açtı. Dava önceki gün sonuçlandı. Mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nin raporunda ebeveynler ile çocuğun DNA profillerinin karşılaştırmasında Hasan M.’nin biyolojik babalığı, Sevim M.’nin de biyolojik anneliğinin küçük A. için reddedildiği belirtildi. Baba Hasan M. duruşmada çocuğun anneden de olmadığını öğrenince şok geçirdi. Mahkeme çocuk ile baba arasındaki nesebin reddine, küçük A.’nın annenin kızlık hanesine geçirilmesine karar verdi. Mahkeme kayyum atadı.



Çocuğun otoparkçı Yılmaz B.’nin olduğunu ileri süren Hasan M., “Sevim ile ikimizin de ilk evliliğiydi. Görücü usulüyle evlendik. Evliliğimiz boyunca bana yalan söyledi. Tüp bebek için Kıbrıs’a bile gittiğine inanmıyorum. Kendini hamile gibi gösterip beni kandırdı. Hastaneye yattığını görmedim. Yılmaz’ın çok sayıda çocuğu olduğunu öğrendim. Çocuk Yılmaz’ın olabilir. Çünkü çocuk olduğu dönemde ayrıydık. Çocuğun yüzünü bile görmedim. Mirasım için böyle bir yola başvurduğunu sanıyorum. Tehditler almaya devam ediyorum” dedi.



OTOPARKÇI: YARDIMCI OLDUM



Sevim M.’nin tanık olarak gösterdiği otoparkçı Yılmaz B. de tüp bebek tedavisi için kadının kendisinden yardım istediğini, donör olduğunu, karşılığında ise bir miktar para aldığını anlattı. Yılmaz B., “Birlikte Kıbrıs’taki bir hastaneye gittik. ‘Yapay döllenme için kendisine yardımcı oldum. Çocuğun doğmasının ardından Hasan M. eşine baskı kurdu. Bu yüzden biyolojik babası olmam sebebiyle çocuğu almak istedim” dedi.



ÇOCUK KİMİN?



Hasan M. ile Sevim M.’nin boşanmalarının ardından soybağının reddi davasında müşterek çocuğun anne ile babaya ait olmadığının ortaya çıkması küçük A.’nın biyolojik anne babasının kim olduğu sorusunu akıllara getirdi. Boşanma davası dosyasındaki ifadelerinde otoparkçı Yılmaz B. çocuğun biyolojik babasının kendisi olduğunu belirterek Sevim M. ile ilişki yaşadığını iddia etti. DNA raporuyla çocuğun biyolojik anne babasının M. çiftinin olmadığının ortaya çıkması şu ihtimalleri beraberinde getirdi.





-6 yaşına gelen çocuk evlatlık olarak başka aileden alındı.





-Anne, çocuğu parayla satın aldı.





-Çocuk, otoparkçı Yılmaz B.’nin resmi nikâhlı eşinden olan çocuklarından biri.



