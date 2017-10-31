Çocuk istismarında büyük artış

SERİK Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece, Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Çocukça Derneği Kurucuları Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Kağan Oğuz, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Uzm. Klinik Psikolog Mehmet Arseven, Dernek Genel Sekreteri Mustafa Uğur Can, Dernek Saymanı Psikolog Funda Oğuz, Kurucu Üye Uzm. Dr. Ümit Özkan, Kurucu Üye Psikolog Ali Şimşek, Kurucu Üye Şaban Güller ile biraraya geldi.

Çocukça Derneği Başkanı Av. Buğra Kağan Oğuz, Antalya'da daha önce çocuk istismarıyla ilgili kurulmuş hiçbir derneğin olmadığını kaydetti. Oğuz, "Türkiye Psikiyatri Derneği yaptığı araştırmada, Türkiye’de istismara uğramış çocuk oranını yüzde 33 olarak tespit etti. Son 10 yılda sadece cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı ise 250 bin civarındadır. Antalya ise Türkiye'de 4'üncü sırada. Dünyada en çok çocuk istismarı içerikli yayın yapan internet sitesi Avrupa'da ve Hollanda bu konuda 1'inci sırada, ABD, Kanada, Fransa ve Rusya ise onun ardından geliyor" dedi.

"5 çocuktan 2’si cinsel istismara uğruyor"

Çocuk istismarı oranlarını araştırdıklarını ifade eden Oğuz, "Dünyada her 5 çocuktan 2 si yani yüzde 40'ı fiziksel, duygusal, yada cinsel istismara uğruyor veya ihmal ediliyor. Ve ne yazık ki uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15’inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Gerisinin üzeri bir şekilde kapatılıyor ve çocuklar yaşadıkları travmalarla kalıyor. Tabi bunlar ilerde çocukta mutlaka açığa çıkıyor ve ciddi sorunlar yaratıyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre istismarcıların en az yüzde 50'si çocukluğunda istismara uğramış kişilerdir. Halbuki istismara uğrayan çocuk bunun akabinde psikolojik destek alsa, bu travmayı atlatması mümkün, fakat çoğu olayda çocuk hiçe sayılıp olayın bir şekilde üzeri kapatılmaya çalışıldığı için mağdur bir kez daha mağdur ediliyor" ifadelerini kaydetti.

"Gelişmiş toplumların en büyük problemi 'istismar'"

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da "Gelişmiş toplumların en büyük problemlerinden biri çocuk istismarı Avrupa ülkelerinde çok yaygın gazetelerde okuyorduk. Maalesef Türkiye’ye de yaygınlaşmış buna üzülüyoruz. Ama tabi bununla mücadele etmek hepimizin görevi böyle bir şeye önderlik eden Çocukça Derneği’ni tebrik ediyorum. Çıkmış olduğunuz bu mücadelenizde başarılar diliyorum. Önemli olan istismar olmadan bu işin önüne geçmek. İstismarların olmamasını başarabilirsek, katkı sağlayabilirsek ne mutlu biz üzerimize düşen ne varsa yardımcı olmaya bu konuda Çocukça Derneği’ne destek vermeye hazırız" dedi.

"Çocuk istismarını yakalayıp müdahale etmeliyiz"

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ise "Her okulumuzda bizim uzman arkadaşlarımız var aslında, bu konularda bölümleri bitirmiş öğretmenlerimiz var ama tabi ki önemli olan o öğretmenlerle çocukları buluşturabilmek. Bazı öğretmenlerimiz çok duyarlı çocuklar kendilerini ifade edemese bile öğretmenlerimiz çabasıyla çocukları olayları anlatabiliyorlar. Bu gelişmiş toplumların en büyük sorunu çocuk istismarı ve kadına karşı şiddet. Bazı evli kadınlar da evde şiddete uğruyor. Bunun okumuşlukla cahillikle alakası yok ama dışarıya söyleyemiyor. Çocuklar da ne yazık ki istismara uğruyor söyleyemiyor en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Önemli olan bu olayların başlangıcında yakalayıp müdahale edebilmek. Toplumun bu kesimiyle ilgili böyle duyarlı bir çalışma başlattığı için bu genç arkadaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.