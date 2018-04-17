Çocuk istismarı kanununa Alanya'dan tepki

Asiye ELİAÇIK

GAZETECİ Gaye Coşkun ve avukat Müge Gezginci ile Halime Şenli Bilgin, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) yaptıkları açıklamayla tasarıdaki yanlışlıklara değindiler. Özellikle kanunla belirlenen yaş sınırlarının neye göre belirlendiğini merak ettiklerini ifade eden Gezginci ve Bilgin, kanunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylediler. Coşkun ise, kanunla birlikte getirilen yayın yasaklarının yanlış olduğuna, bu tür çözümler yerine olayları önleyici adımlar atılması gerektiğine değindi.

'TASARIDA OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLER VAR'

Kanun tasarısında olumlu ve olumsuz yönlerin olduğu belirtilerek, tasarının olumlu yönleri, "Cinsel istismar suçu sanıklarının çocuklara hizmet veren işlerde çalışmasının yasaklanması, dava sonunda verilecek cezada 'iyi hal indirimi' için gerekçe koşulunun getirilmesi, sanığa denetimli serbestlik süresi boyunca uzaklaştırma, takip gibi koşullar getirilmesi, denetimli serbestlik ile ilgili bazı tedbirlerin, çocuk failler için uygulanamayacağının öngörülmesi" olarak nitelendirildi.

TASARININ OLUMSUZLUKLARINI SAYDILAR

Yapılan açıklamada çocuk istismarı yasa tasarısının olumsuz ve yetersiz yönleri şu ifadelerle aktarıldı:

"Mağdurun 12 yaşının altında olması halinde en az 30 yıl cezaya hükmedilmektedir. 12 yaşından büyük 15 yaşından küçük olması durumunda 16 yıldan az, 40 yıldan fazla cezaya hükmedilememektedir. 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış mağdurlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan, sanığın cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak kalmaya devam etmektedir. Ancak suç silahla işlenirse sanığın cezası müebbet hapis olarak değiştirilmektedir.

'ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ İHLAL EDİYORUZ'

Yasa tasarısında failin de çocuk olduğu haller düşünülmemiştir. Dolayısıyla, 29 yaşındaki bir yetişkin 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunursa, cezası 2 ila 5 yıl arasında olacak ancak 12 yaşında bir çocuğun, 12 yaşında başka bir çocuğa cinsel istismarda bulunması halinde çocuk fail müebbet hapis cezası ile yargılanacaktır. 12 yaşında tecavüze uğrayan bir çocuğun failine 40 yıl ceza verilecek ancak 12 buçuk yaşında tecavüze uğrayan bir çocuğun failine bu ceza verilmeyecektir. Ülkemizin de kabul ettiği uluslararası bir sözleşme olan Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşından küçük olan herkes çocuktur. Tasarıdaki bu ayrım neye göre yapılmaktadır. Bu tasarı ile kabul ettiğimiz uluslararası sözleşmeleri de ihlal ettiğimizin farkına varmak durumundayız. Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılacak olan değişiklikle yayın yasağı getirilerek, kamuoyunda oluşan tepkiyi engellemek amaçlanmaktadır. Medyanın gücü baskılanarak gerçekler halının altına süpürülmeye çalışılmaktadır. Tasarıda fail hakkında kimyasal kastrasyon uygulanması öngörülmektedir. Önleyici tedbirler alınarak, durumun bu aşamaya gelmesi konuşulmamakta ve yine sonuç odaklı hareket edilerek mağdurun daha fazla mağduriyetine sebep olunmaktadır. Kaldı ki, kimyasal kastrasyon işkence suçudur. Anayasamıza ve kabul ettiğimiz uluslararası sözleşmelere aykırıdır" ifadeleri yer aldı.

