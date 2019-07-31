Çocuğun boğazından bıçakladığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 9-10 yaşlarında olduğu belirtilen bir kız çocuğu, 11 yaşındaki Cihan'ı sokakta boğazından bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı

Çocuğun boğazından bıçakladığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
banner404

DİYARBAKIR'DA, kimliği henüz belirlenemeyen ve görgü tanıklarının 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği bir kız çocuğu, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta elindeki bıçakla 11 yaşındaki Cihan Gider'e saldırdı.

Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi.

Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 18:24
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mehmet Altan'ın 'duruşmaya zorla getirme'...
Mehmet Altan'ın 'duruşmaya zorla getirme'...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479