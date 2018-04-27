‘Çocuğa engel olmayın’

KALEMİ kadar anlatımı ve söyleşileri de keyifli olan Şermin Yaşar, "Çocukluğumdan çocuğuma" konulu sunumu ile Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) Alanyalılarla bir araya geldi. Salonu dolduran kalabalığın yoğun ilgi gösterdiği sunumda Yaşar, anne ve anne adaylarıyla anneliğin sırlarını paylaştı. Çocuklarla nitelikli vakit geçirmenin püf noktalarını aktaran Yaşar, çocukluğundan bugünkü yaşantısına kadar başarılarını ve anılarını hayranlarına anlattı.

‘ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜNE ENGEL OLMAYIN’

Çocukların hayal gücüne engel olunmaması gerektiğini belirten Yaşar, yapılan hatalarla alakalı çeşitli örnekler verdi. Yaşar, “Mesela çocuk bardağa siyah bir kalemle ağız, göz yapıyor ve içene süt dolduruyor. Çok güzel bir şeye dönüşebilir. Ama biz diyoruz ki, ‘Bırak onu bardak o’. Bırakmasın, çocuk öğrensin. Neyi ne olarak kullanacaksa kullansın ve biz de ondan görelim. Kimse bizim elimizden almıyordu. Çocuğun o kadar hayal dünyası geniş ki, yerde yüzüyor. Çocuk diyor ki, ‘Burası benim denizim, yüzüyorum’ diyor.’ Biz ise ‘Kalk oradan’ üstün kirlenir gibi cevaplar veriyoruz. Böyle eğitmek, çocukların hayal dünyasına atılan bir tekmedir. Onların elinden bir sürü şeyleri alıyoruz.” dedi.

‘ÇOCUKLARIN ÇOCUKLUĞUNU BİZLER İNŞA EDİYORUZ’

Artık çocuklara masal anlatılmasını sevmeyen bir çoğunluğun olduğunu aktaran Yaşar, “Eskiden çocuklara masal anlatmak anneanne ve babaannelerin temel vazifelerinden biriydi. Yanlarına gittiğin zaman anında anlatırlardı. Şimdi ise giden İstanbul’a, Etiler’i gezin. Adım başı masal anlatıcıları bulursunuz. Bu doğal bir şeyi yapmayıp geri dönüp bunun eğitimini almak gibi. Çok güzel şeyler ama kendimizin de rahatlıkla yapabileceği şeyler. Evet yorucu ama onlar çocuklukta bir kere oluyor. Dolasıyla çok kıymetli. Geri dönüp baktıklarında bizi nasıl hatırlayacakları çok önemli ve kendi çocukluklarını nasıl hatırlayacakları çok önemli. Çocuklar kendileri büyüyorlar ama aslına bakarsanız onları biz inşa ediyoruz” diye konuştu.

YAŞAR, ÇOCUKLUK HAYALİNİ ANLATTI

Çocuklarla iletişim konusunda ailelere tavsiyelerde bulunan Yaşar, başından geçen bir anıyı paylaşarak şunları söyledi: ”PTT genel müdürlüğünün marka danışmanlığını yapıyorum. Yeni bir kampanya yapılabilir mi diye benden görüş aldılar. Daha laflarını bitirmeden ben hemen çocukluğumdaki kartpostal fikrini sundum. Ben tabi orada çocukluk hayalimdeydim. Bu kadar istiyorsan, tamam o zaman yap dediler. Kartpostalları tasarladık ve PTT sadece o bayram "Kart Bizden Göndermesi Sizden" kampanyasıyla 2 milyon kart sattı. Bu benim çocukluk hayalimin sadece bir tanesiydi. Eğer ben bunu unutmuş olsaydım çocukluk hayalimi geride bırakmış olsaydım muhtemelen aklıma gelmeyecekti. Oturup can sıkıcı yetişkinler gibi acaba fikir bulsam da tasarlayıp bir şeyler yapsam diye düşünecektim” ifadelerini kullandı.

Akıcı ve dostane bir dille kendisini dinlemeye gelen konuklara keyifli saatler yaşatan Yaşar, gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti. Sunum sonunda Yaşar’a Alanya Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Yaşar, daha sonra hayranlarıyla yakından ilgilenerek kitaplarını imzaladı.

