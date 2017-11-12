Çobanlara ATV verilecek! İşte detaylar

HAYVANCILIK alanında uzman bir ekip, geçmişte önemli hayvancılık üretim alanları olan yaylaların yeniden güçlendirilmesi için çalışma yaptı. Yapılan çalışmaya göre Türkiye yaylalarının ıslahı ile 20 milyon küçükbaş hayvan kapasitesi olacağı belirlendi. Güçlü şirketlerin yönettiği büyük çiftliklere geçilmesinin sağlanması yaylacılığı canlandıracak. Çobanların rahat hareket edebilmesi için ATV motorlu aracı verilecek.

YAYLALARDA HAYVANCILIK POTANSİYELİ NEDİR?

Hayvancılık üretim alanları olan yaylaların yeniden güçlendirilmesi için çalışma yapan uzman ekip çalışmayı önümüzdeki günlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya sunmayı planlıyor. İnsanlar, yaylaları hayvancılık başta olmak üzere çeşitli ekonomik faaliyetler için tercih ediyor. Son dönemde yaylaların güvenlik, yaylalarda okul, hastane, yol, içme suyu gibi sosyal altyapının olmayışı, altyapı eksikliğinden dolayı yaylalarda yaşamın zor olması, genç nüfusun şehirlerde yaşama istemeleri, klasik yaylacılıkta gelirlerin giderek azalması, karlılığın azalması gibi nedenlerden dolayı fonksiyonu azaldı. Çalışmada, yaylalardan geçmişte olduğu gibi bugün de yararlanabilmek için 'neler yapılabilir, yaylaların hayvancılık potansiyelleri ne kadardır' araştırıldı.

20 MİLYON KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KAPASİTESİ

Yaklaşık 30 bin hektar yaylada 32 bin küçükbaş yetiştirilebileceği tespit edildi. Toroslar'da yaklaşık 200 yaylanın ıslah edilmesi ile 6 milyon küçükbaş hayvan kapasitesi ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye yaylalarının ıslahı ile 15-20 milyon küçükbaş hayvan kapasitesi olacağı belirlendi.

ÇOBANLARA ATV MOTORU DESTEĞİ

Yaylaların yeniden canlandırılabilmesi için gerekli önlemler alacağı belirtiliyor. Geçmişte olduğu gibi ailelerin göç ederek kurdukları yayla hayatı yerine, profesyonel hayvan işletmelerinin kurulması sağlanacak. Bunun için gerekli destek ve teşvik programını hazırlanacak. Sürü yönetim elemanlarının (çobanların) hareketi için at gibi binek hayvanları veya ATV gibi motorlu araçlarla desteklenecek. Hayvan sayıları ya da yaşadıkları yere göre kriterler belirlenecek.

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİKLERİNE GEÇİLECEK

Yöredeki yaylalarla koordinasyon sağlanacak. Süt toplama, küpe takma, veteriner kontrollük hizmetleri, yem temini gibi hizmetler örgütlü bir şekilde verilecek. Güvenliğin sağlanması için yayla yollarında jandarma kontrolleri oluşturulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olduğu gibi, aile yaylacılık faaliyetlerinden, güçlü şirketlerin yönettiği büyük çiftliklere geçilmesinin sağlanması yaylacılığı canlandıracak.