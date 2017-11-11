Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.430
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0968
EURO
4.4970
11 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
11 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor
Cinsellik deyince akıllara bu soru...
11 Kasım 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Kasım Günlük Burç Yorumu
banner468

CNN Türk Spikerinin 10 Kasım jesti mest etti

CNN Türk spikeri Deniz Bayramoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde "Manastırın ortasında" isimli türküyü seslendirerek andı

CNN Türk Spikerinin 10 Kasım jesti mest etti

CNN Türk spikeri Deniz Bayramoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde "Manastırın ortasında" isimli türküyü seslendirerek andı

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:21
CNN Türk Spikerinin 10 Kasım jesti mest etti
banner404

CNN Türk spikeri Deniz Bayramoğlu 10 Kasım'a özel paylaştığı video ile sosyal medyada büyük beğeni topladı

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ TÜRKÜYDÜ

Deniz Bayramoğlu saz ile birlikte  Atatürk'ün en çok sevdiği türkülerden olan "Manastırın ortasında" isimli türküyü seslendirdi.

"SAYGIYLA..."

Bayramoğlu bu çalışmasını  Twitter'dan "Saygıyla…" ifadeleriyle paylaştı. Başarılı spikerin çalışması kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Son Dakika » Magazin » Haber     Haber Yayın Tarihi : 11.11.2017 12:52:00 Sondakika.Com
Mustafa Kemal Atatürk, Magazin
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CNN TĞRKCnn Türk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okuldan kaçmak isteyen öğrenci ikinci kattan düştü
Okuldan kaçmak isteyen öğrenci ikinci kattan düştü
Ambulans motosikletliye çarptı
Ambulans motosikletliye çarptı
Son dakika: Faciayı şoförün telefonu önledi
Son dakika: Faciayı şoförün telefonu önledi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim