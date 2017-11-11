CNN Türk Spikerinin 10 Kasım jesti mest etti

CNN Türk spikeri Deniz Bayramoğlu 10 Kasım'a özel paylaştığı video ile sosyal medyada büyük beğeni topladı
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ TÜRKÜYDÜ
Deniz Bayramoğlu saz ile birlikte Atatürk'ün en çok sevdiği türkülerden olan "Manastırın ortasında" isimli türküyü seslendirdi.
"SAYGIYLA..."
Bayramoğlu bu çalışmasını Twitter'dan "Saygıyla…" ifadeleriyle paylaştı. Başarılı spikerin çalışması kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Son Dakika » Magazin » Haber Haber Yayın Tarihi : 11.11.2017 12:52:00 Sondakika.Com
Mustafa Kemal Atatürk, Magazin
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