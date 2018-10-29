CNN Türk'de bir Alanyalı! Müftüoğlu siftah yaptı 

Alanyalı eski FIFA kokartlı hakem ve eski MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu spor yorumculuğuna başladı. Müftüoğlu, dün akşam CNN Türk'de ekranlara gelen "Pazar Akşamı Futbol" programında ilk yayınına katıldı ve siftah yaptı 

CNN Türk'de bir Alanyalı! Müftüoğlu siftah yaptı 
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ALANYA'NIN eski FIFA kokartlı hakemi ve eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Kuddusi Müftüoğlu , haber kanalı  CNN Türk 'te spor yorumculuğu yapmaya başladı. Spor ekranlarının usta isimleri gazeteciler Fuat Akdağ, Tayfun Bayındır ve Serdar Ali Çelikler’in hazırlayıp sundukları 'Pazar Akşamı Futbol' adlı program, dün gece 23.00'ten itibaren ekranlara geldi. Haftanın maçları ve olaylarının ele alındığı program, pazar gecesinin en çok izlenen spor programlarından olmayı başardı. İlk programına çıkmanın heyecanını yaşayan Kuddusi Müftüoğlu'na ise Türkiye'nin dört bir yanından tebrik yağdı. Müftüoğlu'nun her hafta yorumcu olarak katılacağı "Pazar Akşamı Futbol" adlı program, her pazar 23.00'de CNN Türk ekranlarında olacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 09:52
Müftüoğlu spor yorumcusu oldu

Müftüoğlu spor yorumcusu oldu
CNN Türk'e Alanyalı spor yorumcusu

CNN Türk'e Alanyalı spor yorumcusu
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