CNN Türk'de bir Alanyalı! Müftüoğlu siftah yaptı 

ALANYA'NIN eski FIFA kokartlı hakemi ve eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Kuddusi Müftüoğlu , haber kanalı CNN Türk 'te spor yorumculuğu yapmaya başladı. Spor ekranlarının usta isimleri gazeteciler Fuat Akdağ, Tayfun Bayındır ve Serdar Ali Çelikler’in hazırlayıp sundukları 'Pazar Akşamı Futbol' adlı program, dün gece 23.00'ten itibaren ekranlara geldi. Haftanın maçları ve olaylarının ele alındığı program, pazar gecesinin en çok izlenen spor programlarından olmayı başardı. İlk programına çıkmanın heyecanını yaşayan Kuddusi Müftüoğlu'na ise Türkiye'nin dört bir yanından tebrik yağdı. Müftüoğlu'nun her hafta yorumcu olarak katılacağı "Pazar Akşamı Futbol" adlı program, her pazar 23.00'de CNN Türk ekranlarında olacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 09:52