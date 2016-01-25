CLK'ya öfke

Haber: Erkan UYSAL

CLK Akdeniz Elektrik tarafından gönderilen şok faturalarla çileden çıkan vatandaşlar durumu protesto etti. Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar öğle saatlerinde CLK Akdeniz Elektrik Alanya Müdürlüğü yakınlarında toplandı. Polisin de hazır beklediği binanın önünde bir araya gelen vatandaşlar, yüksek tutarlardaki faturalara tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise faturalarını yaktı.

'FAHİŞ BEDELLER ALINIYOR'

Vatandaşlara destek veren Alanya Taraftarlar Derneği (ALTAD) Onursal Başkanı Veysel Okşar, ödeme zorluğu yaşanması sebebiyle vatandaşlara yardımcı olunması gerektiğini söyledi. Okşar, "Genelde halkımızın şikayeti fatura bedeli kadar fark gelmesi. Vatandaşın kapısına gelen 80 TL'lik faturaya 160 TL dağıtım bedeli geliyor. Yetkililerin bu farkın neden geldiğini kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. Bunun takipçisi olacağız. Halkın her şeyiyle ilgilenen, ayda bir kez muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesimizi duyurmak istiyoruz. Vatandaşın bu sorununa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el atmasını istiyoruz. Erdoğan sesimizi duyacaktır. Eminim bu sorunla ilgilenecektir. Erdoğan'ın halkın bu isteğiyle, muzdarip haliyle ilgilenmesini istiyoruz. Ciddi şekilde dağıtım bedeli adı altında fahiş fiyatta fark alınıyor. Bu durum kış sezonu geçiren Alanya'da ödeme zorluğu yaratıyor. Bu yaşananların Alanya'da değil, yukarıdan sona erdirileceğini düşündüğümüz için Allah rızası için Erdoğan'dan yardım bekliyoruz" dedi.

'AHIRDAKİ UFO'NUN PARASI ALINIYOR'

Esnaf Adem Tunç da "Ortalama 40-45 gün gibi süre zarfında 2015'den bu yana bilinçli olarak faturaların okunmadığını düşünüyoruz. Vatandaş olarak buraya bir nebze de olsun serzenişte bulunmaya geldik. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bunlar (CLK) kanunların vermiş olduğu boşluklardan yararlanarak bir önceki dönemde yüzde 0.4 olan dağıtım bedelini yüzde 12'ye çıkardı. Yüzde 300 zam yaparak Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizdeki ahırlarda bile yakılan UFO'ların parasını buradaki gariban emekçi vatandaşlardan almaya çalışıyorlar. Bununla ilgili yetkililerin bizi bilgilendireceklerini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

'KAÇAKLARIN ÜZERİNE EKLEMİŞLER'

Bazı vatandaşlar "Bir ayda yüzde 300 zam olur mu? Bir önceki ayda dağıtım bedeli 100 TL, şimdi 300 TL. İtiraz edeceğiz, hakkımızı arayacağız. Faturaya 50 kalem yazılmış. Biz ne olduğunu anlayamıyoruz. Faturada yazan bedellerin tek tek açıklanması lazım. Faturada hiçbir şey açık bir şekilde yazılmamış. Kaçakların üzerine eklemişler. Millet keriz ya, ödüyoruz" diye konuştular.

'KİRA KADAR FATURA ÖDÜYORUZ'

Bazı vatandaşlar da "Eve misafir gelmiştir, ev hanımı misafirine kek yapmıştır, çamaşır makinesi 3-4 defa fazla çalışmıştır. Bu durum faturada ancak 50 TL fark eder. 80 TL'lik faturayı 125 TL'ye çıkar, sonra 410 TL'ye çıkar. Bunun bir açıklaması yapılabilir mi? Bu etik mi? Emeklinin cebinden 400 TL'yi aldıktan sonra saati değiştirsen ne fark ediyor? Biz paramızı kimden alacağız? Saatler değiştikten sonra faturalar daha yüksek geliyor. Bin TL fatura geldi. Ev mi alıyoruz? Kullandığımızı ödeyelim, KDV'mizi ödeyelim ama 106 TL dağıtım bedeli şaka gibi. Faturanın vergisini, KDV bedelini hesapladık. Dağıtım bedelini çıkardığınız zaman arada 120 TL fark var. İnsanlar ev kirası kadar elektrik faturası veriyor, yazık, günah. Şimdi faturaları 20 günde bir göndermeye başladılar. Faturalarda 3 TL fatura bedeli para alıyorlar. Devlete verdiğimiz vergi konusunda bir diyeceğimiz yok ama faturada 7,8 kalem ayrı bedel altında bizden ayrı ayrı kesintiler alıyorlar. Bizi soyuyorlar. Buna toplumsal olarak sesimizi çıkarmadığımız zaman daha ileriye gidiyorlar. Elektrik hizmeti CLK'ya geçtikten sonra faturadaki bedel 2 katına çıktı. Faturanın içinden çıkamadık. Bir yoluna getirip bizi soyuyorlar" dediler.

'KEYFİ UYGULAMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Protestonun ardından bir açıklama yapan CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş, elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeline ilişkin gizli bir zammın olmadığını duyurdu. CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş'den yapılan açıklamada "Son günlerde sosyal medyada, bazı haberlerin yer alması nedeniyle bir açıklama yapılması gereği duyuldu. Elektrik piyasasında faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan fiyatlar 3 aylık periyotlarla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirleniyor. 21 dağıtım bölgesi ve 81 ilde aynı birim fiyatlar üzerinden faturalandırma yapılıyor. Birim fiyatların belirlenmesinde ve uygulanmasında şirketimizin keyfi bir uygulaması söz konusu değil. Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeline ilişkin gizli bir zam yok" dendi.

'ZAMLI FİYAT UYGULANACAĞI YANILTICI'

Konuyla ilgili EPDK’nın 19 Ocak tarihinde bir açıklama yaptığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önceki dönemlerde uygulanan tarifelerdeki dağıtım bedelleri ile yeni dönemdeki tarife bedelinin doğrudan karşılaştırılması yanlış. Önceki dönemlerde dağıtım bedeli, iletim bedeli ve sayaç okuma bedeli gibi ayrı ayrı belirlenen bedeller yeni dönemde 'dağıtım bedeli' başlığı altında birleştirilerek maliyet hesaplaması yapıldı ve birim fiyatları bu doğrultuda belirlendi. Faturaların hesaplanma sürecinde zamlı birim fiyat uygulanacağı ifadesi yanıltıcı bir bilgi. Fatura hesaplamaları tüketim tarih aralıkları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Örneğin, tüketim tarih aralığı 5 Aralık 2015-4 Ocak 2016 olması halinde 5 Aralık 2015-31 Aralık 2015 tarih aralığındaki 27 günlük tüketim 2015 yılının 4. çeyreği için geçerli olan birim fiyatlara göre, 1 Ocak 2016-4 Ocak 2016 tarih aralığındaki 4 günlük tüketim 2016 yılının birinci çeyreği için geçerli birim fiyatlara göre faturalandırılıyor. Bu doğrultuda hesaplama yapılıyor olması nedeniyle müşterilerimiz tarife geçiş dönemlerindeki değişimlerden etkilenmiyorlar. Fatura içerisinde yer alan tüketim dışındaki bedellerin uygulanıp uygulanmaması yönünde şirketimizin herhangi bir tasarrufu bulunmuyor. Dağıtım bedeli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yönetmelikler doğrultusunda, TRT payı 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, Enerji Fonu 3291 sayılı kanunun Ek 2 maddesi gereği, Elektrik Tüketim Vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, KDV 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği belirleniyor ve bu doğrultuda faturalandırılan bedeller ilgili kurumlara aktarılıyor."

'HAKSIZ BİR UYGULAMA VAR'

Vatandaşların faturalara isyan etmesiyle ilgili konuşan MHP İlçe Başkanı Hilmi Er de "Vatandaşımız isyan etmekte sonuna kadar haklı. Kullanım bedeli ile faturanın sonunda istenen rakam arasında bir uçurum var. Dolayısıyla arada alınan haksız ücretler vatandaşlarımızı çileden çıkarıyor. Ülkemizin belli bir bölgesinde tahsilat, fatura ihbarnamesi dahi yapılmazken, kaçak kullanım oranı yüzde 90'ları geçmişken, sorumluluk bilinci içerisinde düzenli bir şekilde ödemesini yapan insanlarımıza karşı haksız bir uygulama var. Hükümetten beklentimiz yapılan bu haksız uygulamanın, soygunun bir an evvel ortadan kaldırılması. MHP olarak vatandaşımızın her zaman yanında yer alıyoruz. Bu işin de sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

'İKTİDARIN SORUMLULUĞU VAR'