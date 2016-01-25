CLK'dan fatura yanıtı

Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. vatandaşların tepki gösterdiği elektrik faturaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Son günlerde sosyal medyada, kamuoyunu yanıltıcı bazı haberlerin yer alması nedeniyle bir açıklama duyulmuştur denilen açıklamada, “Elektrik piyasasında faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan fiyatlar 3 aylık periyotlarla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenmektedir. 21 dağıtım bölgesi ve 81 ilde aynı birim fiyatlar üzerinden faturalandırma yapılmaktadır. Birim fiyatların belirlenmesinde ve uygulanmasında şirketimizin keyfi bir uygulaması söz konusu değildir. Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeline ilişkin gizli bir zam yoktur” denildi.

Konuyla ilgili EPDK’nın 19 Ocak 2016 tarihinde bir açıklama yaptığı hatırlatılan açıklama şöyle devam etti: