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CLK'dan fatura yanıtı

CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeline ilişkin gizli bir zammın olmadığını açıkladı.

CLK'dan fatura yanıtı

CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeline ilişkin gizli bir zammın olmadığını açıkladı.

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:13
CLK'dan fatura yanıtı
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CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. vatandaşların tepki gösterdiği elektrik faturaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Son günlerde sosyal medyada, kamuoyunu yanıltıcı bazı haberlerin yer alması nedeniyle bir açıklama duyulmuştur denilen açıklamada, “Elektrik piyasasında faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan fiyatlar 3 aylık periyotlarla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenmektedir. 21 dağıtım bölgesi ve 81 ilde aynı birim fiyatlar üzerinden faturalandırma yapılmaktadır. Birim fiyatların belirlenmesinde ve uygulanmasında şirketimizin keyfi bir uygulaması söz konusu değildir. Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeline ilişkin gizli bir zam yoktur” denildi. 
Konuyla ilgili EPDK’nın 19 Ocak 2016 tarihinde bir açıklama yaptığı hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:
“Önceki dönemlerde uygulanan tarifelerdeki dağıtım bedelleri ile yeni dönemdeki tarife bedelinin doğrudan karşılaştırılmasının yanlış olacağı belirtilmiştir. Önceki dönemlerde dağıtım bedeli, iletim bedeli ve sayaç okuma bedeli gibi ayrı ayrı belirlenen bedeller yeni dönemde "dağıtım bedeli" başlığı altında birleştirilerek maliyet hesaplaması yapıldığı, birim fiyatların bu doğrultuda belirlendiği ifade edilmiştir. Faturaların hesaplanma sürecinde zamlı birim fiyat uygulanacağı ifadesi yanıltıcı bir bilgidir. Fatura hesaplamaları tüketim tarih aralıkları dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, tüketim tarih aralığı 05.12.2015- 04.01.2016 olması halinde 05.12.2015-31.12.2015 tarih aralığındaki 27 günlük tüketim 2015 yılının 4. çeyreği için geçerli olan birim fiyatlara göre, 01.01.2016- 04.01.2016 tarih aralığındaki 4 günlük tüketim 2016 yılının 1. çeyreği için geçerli birim fiyatlara göre faturalandırılmaktadır. Bu doğrultuda hesaplama yapılıyor olması nedeniyle müşterilerimiz tarife geçiş dönemlerindeki değişimlerden etkilenmemektedirler. Fatura içerisinde yer alan tüketim dışındaki bedellerin uygulanıp uygulanmaması yönünde şirketimizin herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Dağıtım Bedeli: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yönetmelikler doğrultusunda, TRT Payı: 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, Enerji Fonu: 3291 sayılı Kanunun Ek 2 maddesi gereği, Elektrik Tüketim Vergisi: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, KDV: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, belirlenmekte ve bu doğrultuda faturalandırılan bedeller ilgili kurumlara aktarılmaktadır.”
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53
Anahtar Kelimeler:
Yüksek FaturaYanıtAÇIKLAMAClk
Yorumlar
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serdal şahiner 2016-01-25 20:59:32

elektirk,haberleşme ,saglık ,devletin kontrolunda olmalı özelleşmemeli...mesele bu.....!

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Hilmi Barcın 2016-01-26 09:52:36

Dağıtım bedeline %336 zam yaptınız rakibiniz yok yeni bir Turkcell vakasısınız,,, neyin cevabı bu yasaları yazmışsınız orıya yasa dağıtım bedelini tavandanmı alın diyor açık konuşun,

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