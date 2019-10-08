Cleopatra Maramaris'te ödüllere ambargo koydu

DÜNYANIN bir çok ülkesinden çok sayıda seçkin yarışmacının katıldığı dev organizasyonda, Cleopatra ekibinden yarışmaya katılan 8 dövme artisti, aldıkları 11 ödülle adeta madalya ve kupalara ambargo koydu.

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Marmaris Dövme Festivali 4-5-6 Ekim tarihleri arasında Green Nature Diamond Otel'de gerçekleştirildi. Geleneksel, Gerçekçilik ve Renk Gerçekçiliği gibi çeşitli stillerde uzmanlaşmış, dünyanın en iyi dövme artistlerinin yarıştığı festivalde yaklaşık 200 artist hünerlerini sergiledi. Festival'de Alanya'yı ise Cleopatra Ink Tattoo Studio ekibi temsil etti.

CELOPATRA EKİBİ ÖDÜLLERİ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Cleopatra Ink Tattoo Studio'nun genç patronu Halil İbrahim Karadere'nin de katılarak takımına güç verdiği festivalde Cleopatra Ink Tattoo Studio ekibinden Khashyar 1. Minimal Dövme Kategorisi'nde 2, Doğukan Arslan 1. Siyah Dövme Kategorisi'nde 2, Kenan Yüzgeç 1. Realizm - Gerçeklik Kategorisi'nde 2 ödül alırken, Eser Ülkün Büyük Renkli Dövme Kategorisi,Ali Esmer Büyük Siyah-Beyaz Kategorisi, Tuğçe Öksüz Küçük Renkli Kategorisi, Alper Karlıkaya Siyah Dövme Kategorisi, Ercan Çakır Büyük Siyah-Beyaz Kategorisi'nde ödülleri topladı. Toplamda 11 ödül alan ekip dikkatleri üzerine toplarken, Halil İbrahim Karadere festivalde dereceye giren ekip arkadaşlarına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.