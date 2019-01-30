Cleopatra Ink’ten polise araç desteği

CLEOPATRA Ink Tattoo sahibi İbrahim Karadere, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne araç hibe etti. Emniyet Müdürlüğü’ne yapmış olduğu ziyarette müdürlük bünyesinde kullanılmak üzere sıfır araç hibesinde bulunan Karadere’ye polis teşkilatına vermiş olduğu destekten dolayı Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı tarafından teşekkür plaketi verildi. Öte yandan son 3 ay içerisinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya esnafı 4 araç alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hibe etti. Emniyet teşkilatı desteklerinden dolayı ALTSO ve esnafa da teşekkür etti.

