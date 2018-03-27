CK fidan dikti

BU kapsamda Antalya'da, 'Enerjim Organik' tarifesini seçen bin müşterisi adına ilk etapta bin fidan dikti. 'Enerjim Organik' tarifesini seçen her müşterisi için bir fidan diken ve 'yeşil gelecek sertifikası' veren CK Akdeniz Elektrik, ilk adımı Orman Haftası'nda attı. CK Akdeniz Elektrik, tarifeyi tercih eden bin müşterisi için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalı'da belirlenen alanda bin fidan dikti.

'SAYIYI 10 BİNLERE ÇIKARACAĞIZ'

CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, müşterilerine sundukları tüm hizmetlerde taahhütlerini yerine getirdiklerini ifade etti. Değerli, "İlk fidanları dikmek için ağaç dikim döneminin gelmesini bekledik. 21-26 Mart Orman Haftası'nda da fidan dikme etkinliğimizi gerçekleştirdik. İlk etapta bin fidan diktik. Bu sayıyı 5 binlere, 10 binlere çıkartarak hem müşterilerimize hem de doğa ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

DİKİM YERİNİ MÜŞTERİLER SEÇTİ

CK Akdeniz Elektrik, fidanların dikileceği 'CK Akdeniz Hatıra Ormanı'nın yerini de tüketicilerin tercihine bırakmıştı. CK Akdeniz Elektriğin, www.ckakdeniz.com.tr internet sitesi üzerinden düzenlenen ankette tüketicilere Kurşunlu, Korkuteli ve Elmalı seçenekleri sunulmuş ve 'Ormanınız nerede olsun?' diye sorulmuştu. Çoğunluğun tercihi olan Elmalı'da 10 hektarlık alanda fidanların ilk dikimi Orman Haftası'nda yapılarak toplumda bir farkındalık yaratılmak da hedeflendi.