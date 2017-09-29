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CK'dan 'Sayaç' açıklaması

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, CK Akdeniz Elektrik dağıtım Anonim Şirketi'nin elektrik sayaçlarının işyeri dışarısına aktarılması yönündeki tebliğiyle ilgili CK Akdeniz Elektrik Dağıtım Müdürü Yunus Başarı'yı makamında ziyaret etti

CK'dan 'Sayaç' açıklaması

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, CK Akdeniz Elektrik dağıtım Anonim Şirketi'nin elektrik sayaçlarının işyeri dışarısına aktarılması yönündeki tebliğiyle ilgili CK Akdeniz Elektrik Dağıtım Müdürü Yunus Başarı'yı makamında ziyaret etti

29 Eylül 2017 Cuma 15:30
CK'dan 'Sayaç' açıklaması
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MÜDÜR, "Esnaf rahat olsun. Bizler yeterince bütçe ayırarak esnafa hiçbir masraf yaptırmadan elektrik sayaçlarını dışarı aktaracağız. Esnafın sosyal medyada kendi ceplerinden ücret çıkacağı ile ilgili haberler kesinlikle asılsız. Sayaçları dışarıya aktardığımız zaman sayaç okuma düzenli olacağı için her ay faturalar birikmeden esnafımıza teslim edilecek" dedi.
DEMİR TEŞEKKÜR ETTİ
ALESO Başkanı Demir de, "Başarı'ya esnaf adına bizleri bilgilendirdiği için teşekkür ederiz. En kısa zamanda CK Akdeniz Elektrik Anonim Şirketi bu konuyla ilgili halkımızı bilgilendirecek" diye konuştu.

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Alanya Sevdalısı 2017-09-29 16:05:31

Bıraksınlar bu işi de Dağıtım Bedelinin tabi mini yapsınlar önce...Ozellestikten sonra katlanan faturalar nedir? Bunu açıklasınlar.

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