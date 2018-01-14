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Çizdiği BMW bakın kimin çıktı!

Samsun’da, 1 sene önce gelişigüzel bir şekilde park edilen lüks otomobili bozuk parayla çizen şahsın sırrı ortaya çıktı. Şahsın çizdiği lüks otomobilin kendisine ait olduğu ve şaka yaptığı öğrenildi

Çizdiği BMW bakın kimin çıktı!

Samsun’da, 1 sene önce gelişigüzel bir şekilde park edilen lüks otomobili bozuk parayla çizen şahsın sırrı ortaya çıktı. Şahsın çizdiği lüks otomobilin kendisine ait olduğu ve şaka yaptığı öğrenildi

14 Ocak 2018 Pazar 15:28
Çizdiği BMW bakın kimin çıktı!
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SOSYAL medyada uygunsuz park halindeki otomobili bozuk parayla çizmesiyle gündeme gelen Murat Özkaya, çektiği videoyla tepkilere yol açtı. Videoda, vatandaşın eline aldığı bozuk para ile lüks otomobilin kaputunu çizdiği ve adını otomobilin kaputuna yazdığı görülüyor.

İzleyenleri şaşkına çeviren görüntülerin aslında bir şaka olduğu ise sonradan ortaya çıkıyor. Videoda izleyenlerin tepkisini çeken Murat Özkaya, çizdiği lüks otomobilin kendisine ait olduğunu söyledi. Bu videoyu şaka ve mizah amaçlı çektiklerini dile getiren Murat Özkaya, “Bu videoyu tam 1 yıl önce İstanbul’da değil Samsun’da çektik. Çektiğimiz videoda elime aldığım bozuk para ile seramik kaplı olan otomobilimi çizdim. Çünkü otomobilimi boyatacaktım. Ancak espri olsun diye bu tarz bir video çektik” dedi.

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