Çirkin gelin ortalığı karıştırdı! Görenler şaşkına uğruyor

SİVAS'TA bir binanın dış cephesine işlenen gelin ve damadın yer aldığı reklam çizimindeki gelin çirkinliği ile dikkat çekiyor.
BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir konfeksiyon firması, binanın dış cephesine işlenmiş reklam çalışmasındaki gelin ve damat çizimi ile dikkatleri çekmeyi başardı. Yaklaşık 10 metre büyüklükteki çizim pek başaralı olmasa da reklamda amaçlandığı gibi dikkat çekmede başarılı oldu. İlginç reklam şehirde olduğu kadar sosyal medyada da dikkat çekip kendinden söz ettirme devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.