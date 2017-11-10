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Çirkin gelin ortalığı karıştırdı! Görenler şaşkına uğruyor

Bir konfeksiyon firmasının dış cephesine uyguladığı gelin-damat figüründeki gelinin görüntüsü hem dikkatleri üstüne çekiyor hem de görenleri güldürüyor

Çirkin gelin ortalığı karıştırdı! Görenler şaşkına uğruyor

Bir konfeksiyon firmasının dış cephesine uyguladığı gelin-damat figüründeki gelinin görüntüsü hem dikkatleri üstüne çekiyor hem de görenleri güldürüyor

10 Kasım 2017 Cuma 15:18
Çirkin gelin ortalığı karıştırdı! Görenler şaşkına uğruyor
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SİVAS'TA bir binanın dış cephesine işlenen gelin ve damadın yer aldığı reklam çizimindeki gelin çirkinliği ile dikkat çekiyor.

BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ

Sivas'ın  Şarkışla ilçesindeki bir konfeksiyon firması, binanın dış cephesine işlenmiş reklam çalışmasındaki gelin ve damat çizimi ile dikkatleri çekmeyi başardı. Yaklaşık 10 metre büyüklükteki çizim pek başaralı olmasa da reklamda amaçlandığı gibi dikkat çekmede başarılı oldu. İlginç reklam şehirde olduğu kadar sosyal medyada da dikkat çekip kendinden söz ettirme devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çirkin GelinSivas
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