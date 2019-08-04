Çıplaklı’da umutlar son haftaya kaldı

ÇIPLAKLI Mahallesi’nde kurulan satış alanında küçük ve büyükbaş havyanlar alıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Hayvan satıcıları her ne kadar şu ana kadar olan satışlardan memnun olmasa da, önümüzdeki hafta içinde kurbanlıkların büyük bir bölümünün satılacağını umut ettiklerini belirttiler.

Kurbanlık alanda yaşanan, “Tokat’ın mı yoksa Adıyaman'ın mı keçisi daha iyi?” tartışmasına ise son noktayı Tokat keçisi koyarak kameralara poz verdi.