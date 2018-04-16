Çıplaklı halkı şikayetlerini Dim TV ile paylaştı

İŞTE vatandaşların yanıtları:

‘YOLLAR DÜZELTİLMELİ’

Serhat Baltacı (Demirci);Hizmetlerden memnunum. Park, köprü yapıldı. Yollar biraz daha düzenli olabilir . Yollar kötü çatlama gibi çukur gibi düzensizlikler var bunlar düzeltilebilir.

‘FUTBOL SAHASI İSTİYORUZ ‘

Rahmiye Solakoğlu(Ev Hanımı);Her hizmetinden memnunuz. Yol problemi var. Yolların yapılması gerekiyor. Buraya Çıplaklı Fevzi Çakmak caddesine çocuklar için futbol sahası yapılmasını istiyoruz. Çocuklar güven içinde oynasınlar bizim içimiz de rahat olsun.

‘DÖRT DÖRTLÜK HİZMET VAR’

Ali Karagöz (Marketçi);Çok memnunum. Dört dörtlük hizmet var. Hizmette kusur yok. Çöpleri, yolları , okul çevrelerini temizliyorlar. Adem başkanımıza ve encümenlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin.

‘İÇME SUYUMUZ ÇAMUR’

Mevlüt Sarı(Emekli);Memnun değilim. Çünkü caminin tuvaleti yok.Caminin arkasında bir dönüm yer var ama tuvalet yok. Camiye yapacaklarına düğün salonunun altına tuvalet yaptılar. Gelen yabancılar tuvalet nerde diye soruyorlar biz ne diyelim.Gelsinler camiye tuvalet yapsınlar. Park yaptılar hala açılmadı. İçme suyu sadece çamur,toprak depoların temizlenmesi gerekiyor.