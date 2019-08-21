banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Çıplak fotoğraflı tehdit iddası

Edirne'de H.E., internetten 'deniz...0' kullanıcı adıyla arkadaş olduğu kadına gönderdiği çıplak fotoğraflarını yayınlama tehdidiyle kendisinden para istemesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu

GÜNCEL 21.08.2019, 18:50 21.08.2019, 18:51 Enes Subaşı
Çıplak fotoğraflı tehdit iddası
banner404

BARUTLUK Mahallesi'nde oturan H.E. iddaya göre internetten tanışıp arkadaş olduğu deniz...0  isimli kadına  gönderdiği çıplak fotoğraflarlarını internette yayınlarım tehdidi üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İnternetten tanışıp arkadaş olduğu kadının kendisini kandırdığını anlatan H.E. polise verdiği ifadesinde şunları söyledi, 'Sosyal paylaşım sitesi  üzerinden deniz_.....0 kullanıcı isimli şahısla tanışıp görüşmeye başladık. Bir süre sonra benden cinsel içerikli fotoğraflar istemesi üzerine kendisine çıplak fotoğraflarımı gönderdim. Daha sonra  benden para isteyerek vermezsem fotoğraflarımı internette yayınlayacağını söyleyerek tehdit etti. Daha sonra kendisini sosyal paylaşım sitesi hesabımdan çıkarıp bana ulaşmasını engelledim.Şikayetçiyim."dedi. Polis H.E.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

#çıplak fotoğraf #tehdit
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545