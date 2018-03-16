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Çıplak fotoğraflı şantaja adli kontrol

Bir kişi evine gittiği travestinin kendisine ilaçlı kahve içirip çıplak fotoğraflarını çekerek şantajla 2 bin lira istediğini iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çıplak fotoğraflı şantaja adli kontrol

Bir kişi evine gittiği travestinin kendisine ilaçlı kahve içirip çıplak fotoğraflarını çekerek şantajla 2 bin lira istediğini iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

16 Mart 2018 Cuma 19:13
Çıplak fotoğraflı şantaja adli kontrol
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OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boyacılık yapan H.A.(43) evine gittiği E.A.(38) adlı travestinin kendisine kahve içirip uyuya kalınca çıplak fotoğraflarını çekerek 2 bin lira para istediğini ve vermemesi halinde çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayacağını söyleyerek şantaj yaptığını iddia etti. H.A., polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, H.A. ile E.A.'ya para vermek için buluştukları parkta suçüstü yaptı. Gözaltına alınan E.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 
İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen E.A., "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
çıplak Fotoğrafşantaj
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