'Cinsiyet değil inanç meselesi olduğunu anlatın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anne baba olarak çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük katkı, onların hayallerine yatırım yapmak ve onları yüreklendirmektir. Bu nedenle onlara, dünyanın dertlerine çözüm üretecek işleri başarmanın, cinsiyet değil, inanç meselesini olduğunu anlatın" dedi

'Cinsiyet değil inanç meselesi olduğunu anlatın'
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen  "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonunda  düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Erdoğan, kadınların çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda  olmaları gerektiğini vurgulayarak, karar süreçlerinde kadınların eksikliğinin,  tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlık olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, "Çünkü kadın ruhu, baştan aşağı enerji, fikriyatı ise  tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabii kaynağın işin içine girmediği her alan,  bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli  kılar ki kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir."  dedi.

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