'Cinsiyet değil inanç meselesi olduğunu anlatın'

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Erdoğan, kadınların çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda olmaları gerektiğini vurgulayarak, karar süreçlerinde kadınların eksikliğinin, tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlık olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, "Çünkü kadın ruhu, baştan aşağı enerji, fikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabii kaynağın işin içine girmediği her alan, bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli kılar ki kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir." dedi.