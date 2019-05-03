Cinsel içerikli sitelere giriyorsanız dikkat! Bu maili sakın açmayın

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.

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