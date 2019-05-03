Cinsel içerikli sitelere giriyorsanız dikkat! Bu maili sakın açmayın

Uluslararası siber çete yeni bir şantaj yöntemine başvurdu. Hackerlar, özellikle cinsel içerikli siteleri ziyaret eden kullanıcıları hedef aldı. Siber çete, binlerce vatandaşın ön kameralarına ulaşarak uygunsuz görüntülerini kaydettiğini iddia eden e-posta gönderdi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı

Cinsel içerikli sitelere giriyorsanız dikkat! Bu maili sakın açmayın
banner404
Cinsel içerik izleyen kullanıcılar hedef alındı!
Cinsel içerik izleyen kullanıcılar hedef alındı!
Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı.
2
Rehberin elimizde
Rehberin elimizde
Son saldırı dalgasında özellikle Avustralya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu bildirildi.

Siber Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic, bu yalana inanarak tuzağa düşenlerden 250 dolar ila 2 bin dolar arasında para alındığını söyledi: "Siber saldırganlar, yaklaşık 0.45 Bitcoin; yani 2 bin dolar gibi bir para talep ediyor. Kurbanın e-postayı açtıktan sonraki 48 saat içinde ödeme yapması isteniyor. Aksi takdirde siber suçlu, söz konusu videoyu ele geçirdiği cihazda iletişim bilgileri yer alan tüm kişilere görüntüleri göndermekle tehdit ediyor."
3
Şüpheli e-maili sakın açmayın!
Şüpheli e-maili sakın açmayın!
Posta kutusundaki şüpheli maillerin açılmaması gerektiğini söyleyen Kubovic, şu uyarıları yaptı: "Böyle bir e-posta görürseniz aceleci davranmayın. Her şeyden önce, dolandırıcılığa cevap vermeyin, eklentileri indirmeyin, gömülü bağlantıları tıklamayın ve kesinlikle saldırganlara para göndermeyin."
4
5
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bu operasyonu duyan erkekler hastaneye koşuyor!
Bu operasyonu duyan erkekler hastaneye koşuyor!
  1. SAĞLIK

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479