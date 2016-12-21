Çinli turist ile polis arasında güldüren diyalog

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:37
HATAY'IN Reyhanlı ilçesinde cihatçı İnsanı Yardım Vakfı (İHH) üyelerinin nöbet tuttuğu alana gelen motosikletli Chen Liang Quan'ın Cilvegözü Sınır Kapısı öncesi kurulan polis noktasından geçişine izin verilmedi. Çin vatandaşı olduğunu söyleyen Quan, Halep'e gitmek istediğini anlattı. Ancak görevli polislerden birinin Quan'a, 'No smoking' (Sigara içmek yasak) demesi çevredekileri güldürdü. Geçişin olmadığını el hareketleri ile anlatmaya çalışan polise çevredeki İngilizce bilen bir kişi yardımcı oldu. Geçişe izin verilmediğini anlayan Chen Liang Quan bölgeden ayrıldı. (DHA)
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.