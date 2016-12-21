Çinli turist ile polis arasında güldüren diyalog

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye'nin Halep kentine gitmek isteyen Çinli Chen Liang Quan ile kontrol noktasında bulunan bir polis memuru arasında ilginç bir diyalog yaşandı

HATAY'IN Reyhanlı ilçesinde cihatçı İnsanı Yardım Vakfı (İHH) üyelerinin nöbet tuttuğu alana gelen motosikletli Chen Liang Quan'ın Cilvegözü Sınır Kapısı öncesi kurulan polis noktasından geçişine izin verilmedi. Çin vatandaşı olduğunu söyleyen Quan, Halep'e gitmek istediğini anlattı. Ancak görevli polislerden birinin Quan'a, 'No smoking' (Sigara içmek yasak) demesi çevredekileri güldürdü. Geçişin olmadığını el hareketleri ile anlatmaya çalışan polise çevredeki İngilizce bilen bir kişi yardımcı oldu. Geçişe izin verilmediğini anlayan Chen Liang Quan bölgeden ayrıldı. (DHA)



