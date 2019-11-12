Çin’de kreşe kimyasal gazlı saldırı: 50’den fazla çocuk yaralı
Çin’in Kaiyuan şehrinde bir kişi, kreşe kimyasal gazla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 50’den fazla çocuk yaralandı
GÜNCEL 12.11.2019, 17:17
YETKİLİLER tarafından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki adam güvenlik duvarını aşarak kreşe girip sodyum hidroksit, diğer adıyla kostik soda gazını çocukların üstüne sıktığını belirtti. Saldırganın soyadının Kong olduğunu belirten polis, saldırganın boşanmış bir ailenin çocuğu olduğunu ve hayatında problemler yaşadığını, bu sebeple toplumdan öç almak istediği için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.
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